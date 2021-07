UNGDOMSPOLITIKER: Ola Svenneby leder Høyres ungdomsorganisasjon, Unge Høyre. Her er han fotografert på landsmøtet i 2020, der han ble valgt som leder. Foto: Terje Bringedal, VG

Unge Høyre-lederen: − Listhaug er hårsår og sutrete

Frp-leder Sylvi Listhaug mener hun blir «brunbeiset». Hun stopper en viktig debatt om 22. juli, mener Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

– Jeg skulle ønske Sylvi ikke ble så lett krenket, og tok seg sammen slik som resten av oss gjør. Hun er hårsår og sutrete, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til VG.

Svenneby synes det er positivt at dette blir debattert, men at det kan stjele oppmerksomhet fra sakens kjerne.

– Resten stopper opp fordi hun blir sur. Alle er opptatt av henne. Vi må gå videre og fortsette diskusjonen. Det er masse å diskutere, for eksempel hvorfor mange leser alternative medier og hva årsakene til ekstremisme og terror er.

Listhaug svarer på Svennebys uttalelser i en SMS til VG:

– Det er ikke sutring å påpeke realiteter. Det er trist men ikke overraskende at også Unge Høyre har akseptert venstresidens premisser. I lang tid har våre politikere blitt forsøkt brunbeiset med å kobles til 22. juli. Det skulle bare mangle at jeg sa ifra om at det ikke er greit.

IKKE TILFREDS: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen

Uenig med Erna

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa forrige uke at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme, i en tale på 10-årsmarkering av terrorangrepet på regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at alle har et ansvar, ikke høyresiden spesifikt. Ungdomspartileder Svenneby er ikke enig.

– Mener du at høyresiden har et spesielt ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme?

– Ja, det gjør jeg, sier han.

I en Twitter-tråd lister han opp fem grunner til at han er uenig med statsministeren.

– Langt mellom Sylvi og Erna

– Et deprimerende poeng, men som fremdeles er reelt, er at mange i AUF og Ap ikke kan ytre seg om dette fordi det fører til hat, trusler og beskjed fra PST om å ikke mene så mye. Da kan ikke ballen ligge død. Det påhviler meg på høyresiden et ekstra ansvar å bruke min ytringsfrihet, når andre ikke har muligheten, skriver han blant annet.

Unge Høyre-lederen understreker at han mener det er en stor forskjell på hva Solberg sier og hva Listhaug og tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang har sagt.

– Jeg synes at måten Sylvi Listhaug og Fabian Stang gikk ut var håpløs, fordi de gikk til angrep på Ap. Men jeg synes det er bra at landets statsminister kommer med sitt synspunkt. Så er jeg uenig med henne, men det er mer fruktbart, sier Svenneby og legger til:

– Det er ganske langt mellom Sylvi og Erna her.

TAR AVSTAND: FpU-leder Andreas Simon Brannstorm. Foto: Berit Roald

FpU støtter Listhaug

– Jeg synes det er synd at vi har havnet i en unødvendig splittende 22. juli-debatt. AUF har etterspurt et tydelig oppgjør for å forebygge terror og ekstremisme, det er en selvfølge å stille seg bak det, sier FpU-leder Andreas Brännström.

– Alle tar avstand fra slike handlinger og slikt tankegods. Jeg opplever at vi er på samme side, likevel pågår det en debatt som jeg tror vanlige folk ikke klarer å forstå seg på.

Brännström mener at Listhaug ikke er hårsår når hun står opp mot det han mener er usanne påstander.

– Jeg skjønner hva hun mener med at Frp har blitt forsøkt brunbeiset. Min oppfatning er at uansett hva Frp sier eller ikke sier så vil noen prøve å fremstille det på en feil måte, da blir debatten mindre konstruktiv, sier han.