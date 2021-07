STOPPET: Politiet har fulgt med den 48 år gamle familiefaren siden han ble kontrollert av tollere på Gardermoen i 2018. Da hadde han med seg 110.000 euro i kontanter som han ikke deklarerte, ifølge tollvesenet. Tre år senere ble han pågrepet og siktet for grov hvitvasking. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten / POOL / NTB

Oslo-mann siktet for hvitvasking av minst 422 millioner kroner

I september 2019 gikk en mann (48) gjennom tollområdet på Gardermoen. I bagasjen hadde han nesten 13,5 millioner i kontanter og en kjøpekontrakt for en luksusklokke.

Den 48 år gamle mannen fra Oslo var på vei til Istanbul, men ble stoppet før han gikk ombord i flyet. Tollerne ville se nærmere på innholdet i koffertene og sekken hans.

I forkant av turen hadde 48-åringen deklarert drøyt seks millioner kroner i kontanter. Da tollerne åpnet koffertene fant de ytterligere syv millioner kroner, som også skulle ha vært deklarert, ifølge VGs opplysninger.

I tillegg lå det en kjøpekontrakt for en Rolex La Montoya til en verdi av cirka to millioner kroner i sekken. Luksusklokken skulle overleveres ved en butikk i Genève i Sveits, ifølge kontrakten.

I slutten av januar i år ble den såkalte «betalingsagenten» pågrepet og siktet for grov hvitvasking, blant annet av narkotikapenger.

Politiet mener 48-åringen har transportert ut drøyt 617 millioner kroner fra Norge i perioden mellom 2015 og 2018. Han har enten har gjort dette via bankkonto eller kontant, ifølge politiet.

Politiet knytter minst 422 av de 617 millioner kronene til hvitvasking.

Han nekter straffskyld.

– Det er enorme summer. Det er opp til flere hundre millioner kroner i året over mange år, sier politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt til VG.

I politiavhør har 48-åringen forklart at kontrakten til luksusklokken må ha havnet i sekken hans ved en tilfeldighet. Han trodde heller ikke at klokke-salget var reelt – men svindel, får VG opplyst.

«Betalingsagent»

48-åringen fra Oslo kommer opprinnelig fra Somalia. Han har i mange år drevet et eget firma i hovedstaden som tilbyr betalingstjenester, såkalt Hawala-virksomhet. Det er et system for betaling og pengeoverføring over landegrenser.

Systemet er basert på tillit og islamske tradisjoner, og brukes i flere steder i verden og fungerer som et bankvesen.

I 2017 grep Finanstilsynet inn etter å ha ettergått 48-åringen og firmaet hans i minst ett år. Da tilbakekalte de konsesjonen om å formidle betalinger.

Årsaken var blant annet manglende kontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket. Han klaget på vedtaket, men det ble opprettholdt.

Politiet mener at han likevel har fortsatt med å føre penger ut av landet og at han blant annet har operert som «betalingsagent» for et organisert kriminelt nettverk på Østlandet.

I fengslingsmøtet i slutten av januar i år forklarte 48-åringen at han hadde fylt ut deklareringsskjemaet før han ankom flyplassen i september 2019. Han hevdet videre at han skulle streke over det utfylte beløpet og påføre riktig beløp der.

48-åringen unnlot imidlertid å deklarere alle pengene, fordi han var stresset og sliten, ifølge ham selv.

ENORME SUMMER: Politiet mener den 48 år gamle «betalingsagenten» kan ha fraktet vesentlig høyere summer ut av Norge enn hva som er mistanken per dags dato. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Stoppet før

Allerede i slutten av 2018 ble «betalingsagenten» stoppet på Gardermoen. Da var han på vei inn i Norge med nesten 110.000 euro som heller ikke ble deklarert. Pengene ble derfor tatt i beslag, får VG opplyst.

– Det var da vi begynte å følge med på ham og fikk et mistankegrunnlag mot ham, sier politiadvokaten.

I fengslingsmøtet i januar i år knyttet 48-åringen disse til hawala-systemet, ifølge VGs opplysninger.

«Betalingsagenten» forklarte også at han var stresset og snakket i telefon da han ankom Gardermoen. Han gikk derfor ved en feil på grønn sone.

BOSATT I OSLO: Den 48 år gamle «betalingsagenten» og familiefaren bor i hovedstaden og knyttes til et organisert kriminelt nettverk her. I tillegg mener politiet at han også opererer for andre kriminelle, som er under etterforskning. Foto: Jørgen Braastad

Etterforsker andre kriminelle

Politiet mener altså at 48-åringen har transportert ut drøyt 617 millioner kroner fra Norge på tre år.

Politiets oversikt viser at kun 195 millioner kroner er deklarert på vegne av kunder, noe som betyr at drøyt 422 millioner kroner er ført ut av Norge uten å være knyttet til kundetransaksjoner.

Politiet mener derfor at disse 422 millioner kronene dreier seg om hvitvasking av penger.

– Det er mistanken nå, så er spørsmålet om det er mer. Den ene gangen vi tok ham, så hadde han med seg dobbelt så mye som han sa. Da kan totalsummen være mye høyere, sier politiadvokaten, og fortsetter:

– Det er en stor sak, og hvis vi kommer i mål, så blir det en veldig alvorlig sak. Hvitvasking av narkotikapenger er kun en del av saken. Vi har opplysninger om at han har hvitvasket for andre kriminelle også, sier politiadvokaten.

I politiavhør har «betalingsagenten» hevdet at utførslene kan knyttes til hans hawala-virksomhet, men dersom forklaringen hans er riktig – så skulle alle pengene ha vært deklarert som transaksjoner for kunder, ifølge politiet.

OMFATTENDE: Øst politidistrikt har samarbeidet med Kripos i etterforskningen mot den 48 år gamle «betalingsagenten». Saken beskrives som omfattende og vil pågå utover høsten og vinteren. Foto: Frode Hansen

Politiet: Feil i kundelister

I politiavhør har «betalingsagenten» gitt politiet tilgang på lister med navn som angivelig er hawala-kunder. Politiet har avhørt en rekke av disse kundene, deriblant de som knyttes til de største beløpene, får VG opplyst.

I disse avhørene har det kommet frem informasjon om at mange av beløpene som står oppført på «betalingsagentens» oversikt, ikke er utført av de personene som han har ført opp, ifølge politiet.

Oversikten til «betalingsagenten» viser også at et enkelt telefonnummer er brukt på åtte ulike personer.

I tillegg har politiets undersøkelser avdekket at samme avsender står oppført med forskjellige telefonnummer og forskjellige mottakere står oppført med samme navn, ifølge VGs opplysninger.

– Hele poenget er at han har en lovlig hawala-virksomhet i bunn og bruker den som dekke og skjul for å føre ut mer penger enn den lovlige hawalaen. Det gjør at han både kan ta ut mer penger enn han registrerer og samtidig registrerer fiktive personer på overførsler. Det er både hvitvasking innenfor hawala-systemet og av pengene som tas ut, sier Eckhoff.

FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen representerer den hvitvaskingssiktede «betalingsagenten», som er bosatt i Oslo - men har bakgrunn fra Somalia. Foto: JAN PETTER LYNAU

Avhør

«Betalingsagentens» forsvarer, advokat Morten Furuholmen, forteller til VG at den 48 år gamle familiefaren har gitt en fullstendig forklaring om sine handlinger og sin befatning med kontanter i saken til Kripos.

– Vi kommer til å gjøre det samme med Øst politidistrikt. Han vil være åpen om sin rolle i saken. Han har vært involvert i hawala-systemet og der er det mye penger i omløp, sier Furuholmen.

Forsvareren forteller videre at klienten har forklart at hawala-systemet er det eneste systemet som fungerer i enkelte land og at det derfor blir store summer.

– Men han erkjenner ikke straffskyld for grov hvitvasking, sier Furuholmen.

Skjult operasjon

Høsten 2019 startet Kripos en hemmelig etterforskning mot en 45 år gammel mann fra Bærum som gikk under kallenavnet «depotmannen».

Politiet mener 45-åringen var sentral i omsetningen av narkotika til gjengmiljøet i Oslo. Etter drøyt seks måneders etterforskning fikk Kripos et unikt tilbud fra kolleger i Frankrike og Nederland.

De hadde klart å infiltrere en kryptert kommunikasjonsplattform der organiserte kriminelle nettverk i Europa kommuniserte fritt. Politiet mener et av nettverkene hadde bånd til Norge – og til «depotmannen» og miljøet han ble koblet til på Østlandet.

I løpet av de tre første månedene i fjor pågrep politiet tre menn og tok beslag i store mengder narkotika og verdier.

«Depotmannen» var en av mennene som ble tatt. I tillegg pågrep politiet en mann fra Litauen og en norsk-pakistaner fra gjengmiljøet, som de mener har organisert narkotikavirksomheten.

Norsk-pakistaneren går under kallenavnet «organisatoren».

Politiet mener dette nettverket blant annet har brukt eksklusive Rolex-klokker som håndpenger for narkotika – og at «betalingsagentens» kjøpekontrakt for en Rolex La Montoya kan knyttes til denne virksomheten.

I tillegg mener politiet at «betalingsagenten» bisto nettverket med å flytte penger ut av Norge, får VG opplyst.

SPANING: Her står «depotmannen» på en parkeringsplass utenfor en boligblokk på Rykkin i bærum i fjor vår. Han vet ikke at politiet følger med på narkotikaoverleveringen som er i ferd med å skje. Kort tid senere ble han pågrepet. Foto: POLITIET

«kompis 2»

Da politiet pågrep «depotmannen» i fjor, tok de blant annet beslag i mobiltelefonen hans, en iPhone 8. Der var telefonnummeret til «betalingsagenten» lagret, under dekknavnet «kompis 2».

Trafikkdata viser at de to hadde hatt kontakt med hverandre fire ganger i løpet av en uke i august 2019 – altså kort tid før «betalingsagenten» ble stoppet på Gardermoen med over 13,5 millioner i kontanter, får VG opplyst.

Kontakten besto av vanlig telefon-oppringing og via den krypterte plattformen WhatsApp, ifølge politiet.

I politiavhør har «depotmannen» forklart at han aldri har møtt «betalingsagenten» direkte og han kunne heller ikke huske de fire samtalene mellom dem.

«Betalingsagentens» nummer var også lagret på en av «organisatorens» mobiltelefoner, under et kallenavn som består av første bokstav i «betalingsagentens» fornavn og etternavn. Trafikkdata viser imidlertid ingen direkte kontakt mellom dem.

Isteden mener politiet at de to har kommunisert via to andre personer som er pågrepet og siktet for hvitvasking i saken.

Politiet fant også et notat på telefonen til «organisatoren». I dette notatet sto kontonummeret til «betalingsagenten» i Sparebank 1 oppført, får VG opplyst.

VG har vært i kontakt med «organisatorens» forsvarer, advokat Ole Petter Drevland. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.