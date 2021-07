TAGGET NED: På minnesmerket til Benjamin Hermansen har noen tagget «Breivik fikk rett». Foto: Johannes Dvorak Lagos

Venner av Benjamin: − Det er forkastelig

Minnesmerket etter drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen har blitt tagget ned. – Forkastelig, provoserende og sårt, sier barndomsvenninnen.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag ble det oppdaget at noen hadde tagget «Breivik fikk rett» på minnesmerket til Benjamin Hermansen som ble drept av nynazister for 20 år siden.

Taggingen skjer to dager før tiårsmarkeringen etter angrepene den 22. juli.

Beatriz Jaquotot er barndomsvenninne med Benjamin og sitter i styret i Benjamins Minnefond.

– I 20 år har minnefondet kjempet mot rasistiske og ekstremistiske holdninger, også skjer dette. Det er forkastelig, provoserende og sårt, sier Jaquotot, som er tydelig opprørt.

Det var Johannes Dvorak Lagos som oppdaget taggingen på vei til butikken, og tvitret om det.

– Det var ganske forferdelig da jeg så det. På grunn av hva minnesmerket betyr og hva det representerer, sier Lagos til VG.

Han mener Holmlia samlet seg etter drapet for 20 år siden.

– Det er liksom hjertet til Holmlia.

BARNDOMSVENNINNE: Beatriz Jaquotot er barndomsvenninne var Benjamin, og sitter i styret til minnefondet. Hun har de siste 20 årene jobbet for å bekjempe rasisme. Foto: Johnny Syversen

Fysisk uvel

Seher Aydar, andrekandidat for Rødt i Oslo, bor like ved minnesmerket på Holmlia. Hun sier til VG at hun ble fysisk uvel da hun så det.

– Dette ser jeg på som et angrep på alle oss som bor her. De kom til nabolaget vårt på tiårsmarkeringen til Utøya-terroren og bruker minnesmerket til Benjamin Hermansen for å spre rasistisk kvalme.

– Jeg ser på dette som en direkte trussel og forventer at politiet tar det på alvor. Jeg ble rasende og redd på samme tid. Det er fremdeles mange 15-åringer i nabolaget vårt som ser ut som Benjamin Hermansen, sier Aydar.

«ET ANGREP PÅ ALLE SOM BOR HER»: Seher Aydar sier til VG at taggingen er et angrep på alle som bor på Holmlia. Foto: Ihne Pedersen

Lang vei å gå

Jaquoto sier til VG at minnefondet jobber med og gir støtte til antirasistisk arbeid, men at det fortsatt er lang vei å gå får å bekjempe rasisme.

– Dessverre opplever mange av oss at kampen mot rasisme går feil vei. Rasismen er mye tydeligere og synligere i samfunnet vårt i dag, og mange av oss kjenner det på kroppen, sier hun.

Hun sier videre at rasistiske og ekstreme holdninger alltid vil eksistere, men vi kan slå mye hardere ned på det enn det som gjøres i dag.

– Vi må jobbe mer målrettet mot rasisme, og det bør være noe barn lærer om fra 1. klasse. Rasisme må på dagsorden.

– Jeg husker da drapet på Benjamin skjedde, så sa folk til oss at nynazistmiljøet var lite, og at vi ikke trengte å bekymre oss. Men det trenger ikke være et stort for at det skal være farlig, fortsetter hun.

Snakk med folk om rasisme

Jaquoto oppfordrer folk til å tørre å ta den ukomfortable praten om rasisme.

– Vi må tørre å si ifra når vi hører folk ha rasistiske holdninger. Vi må prate med venner, naboen og familien vår om det som er ubehagelig.

Hun uttrykker frustrasjon rundt rasismedebatten, og mener den handler mer om at rasisme eksisterer enn om hvordan bekjempe det.

– Rasismedebatten provoserer meg. Når det gjelder mobbing så stiller vi ikke spørsmål ved om det finnes, vi lager handlingsplaner i skolen for å stoppe det. Men rasismedebatten handler for mye om rasisme finnes og om det er utbredt i Norge.

– Rasisme finnes, og det er ikke noe å diskutere. Nå må vi snakke om hvordan vi skal bekjempe dem, avslutter hun.