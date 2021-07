MOBILISERER FOLKET: Ordfører i Våler kommune i Viken, Reidar Kaabbel (Sp), håper at Vålersokningene vil droppe solsengen til fordel for vaksinesenteret. Foto: Privat

Her lokker de med gratis pinneis for et stikk i armen

Våler kommune har færre vaksinerte enn kommunene rundt. Fra og med mandag kan du få vaksinen i den ene armen og en is i den andre – på kommunens regning.

Av Caisa Linea Hagfors

De har hatt lite smitte, men hele veien vært omringet av kommuner med høye smittetall. Da regjeringen bestemte seg for skjevfordeling av vaksinene, måtte derfor Våler kommune i Viken se vaksinedosene skli mellom fingrene og ut til nabokommunene i Mosseregionen.

I dag er antall vaksinerte lavere enn de omkringliggende kommunene, forteller ordfører Reidar Kaabbel (Sp) til VG.

Det har fått ham til å starte en aldri så liten pinneis-kampanje i forbindelse med drop-in-vaksineringen de neste to ukene.

Det var Moss Avis som omtalte is-stuntet til kommunen først.

– Vi lever jo nærmest i Syden nå om dagen, det er så varmt. Men i stedet for å ligge på stranden, må folk komme seg opp og få det stikket, sier ordføreren.

– For å få mer oppmerksomhet rundt dette, og krydre dette litt, har kommunen sagt at de som blir med nå, de får en is fra kommunen også.

Øl eller is?

Ordføreren håper etterlysningen og pinneis vil få fart på drop-in-timene de neste to ukene.

– Nå har vi doser og nå har vi muligheten. Vi vet ikke hva som skjer etter dette, og hvor mye vaksiner vi har da, advarer Kaabbel.

Etter vaksinetimen kan du gå på butikken og be om en is i tre lokale matbutikker. Kaabbel oppfordrer særlig det han kaller «etternølere» til å gripe sjansen.

– Det er de som tenker at de kan ta den siden, men ikke nå. Men så er det viktig å ta den nettopp nå. Tar man en dose, hjelper det betraktelig, sier ordføreren.

– Er gratis is et forsøk på å overbevise vaksineskeptikere?

– Er man i tvil, så er det fint å få det ekstra pushet. Man tar ikke bare vaksinen for seg selv, man tar den for hele lokalsamfunnet, svarer Sp-ordføreren.

Siden han slapp is-nyheten, forteller han om mange tekstmeldinger med både tommel opp og «smileys».

– Noen kunne vel heller ønske seg at vi tilbød en kald halvliter nå i sommervarmen, men en kroneis er vel heller ikke noe å forakte, ler Kaabbel.

Vil ha stor dekningsgrad før vinteren

Ordføreren gjentar viktigheten av å ta vaksinen flere ganger: Skal Våler få en normal høst og vinter, må flere være vaksinerte, mener han. Helst 95 prosent av befolkningen, slik at de oppnår flokkimmunitet.

– Tallene så langt i pandemien viser at Våler har hatt 85 prosent av smittetilfellene i vinterhalvåret, sier Kaabbel.

Han peker videre på deltavariantens fremmarsj i samtlige kommuner Mossregionen som trussel for en ny, fjerde smittebølge.

– Det eneste vi har å stille opp med for å motvirke en slik utvikling er å fortsatt være gode på smittevern og få en høyest mulig vaksinasjonsdekning, sier ordføreren.