Kampen for Sofia

Kampen for Sofia Klokken 04.10 slår sykepleierne alarm. Irene hyperventilerer i panikk da Sofia forløses i all hast. Etter fødselen tror foreldrene at dramaet er over. Men noe skurrer.

Publisert: Nå nettopp

– Skal vi sette deg i ståstativet, Sofia?

Sofia Risan Borgås smiler mens mamma Irene (33) tar på henne hvite sko med støtteskinner til leggene. Hver dag må fireåringen trene på å stå i minst én time, for å minimere slitasjeskader på den lille barnekroppen.

Sofia kan hverken sitte, stå eller gå selv.

Foreldrene forsonet seg aldri med det som skjedde det skjebnesvangre døgnet i slutten av januar 2017.

Åtte måneder senere bestemmer de seg for å ta opp sitt livs kamp.

Kampen for Sofia.

Vannet går

30. januar 2017. Vannet til Irene går ved lunsjtid. Alt er gjort i stand for fødsel. Barnesengen står ferdig montert. Bagen som skal være med til sykehuset er ferdig pakket. Nyinnkjøpte rundstykker ligger klare i fryseren.

Hver kveld de la seg, sa Jesper: – Vekk meg hvis det skjer noe.

Irene og Jesper er i ferd med å bli foreldre for første gang, en oppgave de tar på største alvor. De lager powerpoints og excel-ark med alt som må kjøpes inn. I månedene før termin sluker paret bøker og podkaster om graviditet og fødsel.

– Jeg fulgte rådene til punkt og prikke, forteller Irene.

Hun kutter ut kaffe og sukker. Alkohol bannlyses flere måneder før unnfangelsen. Graviditeten går knirkefritt. Det er ingenting som tilsier at Irene ikke skal få et friskt barn.

Men da fostervannet er brungrønt i stedet for gjennomsiktig, blir hun redd. Irene ringer Ullevål sykehus og får beskjed om å komme inn umiddelbart.

Jesper sykler så fort han kan hjem fra jobb. Han er våt av svette i det kjølige januarværet da han kjører samboeren til sykehuset.

På Ullevål sykehus må Irene og Jesper vente en times tid før de får komme inn til behandling.

Der begynner det mest skremmende døgnet i deres liv.

Slår alarm

I all helsehjelp er det noe som heter «god medisinsk praksis». Hva som er god medisinsk praksis under en fødsel, fremgår av den nasjonale veilederen i fødselshjelp til Norsk gynekologisk forening.

Når fostervann er misfarget som Irenes var, anbefaler veilederen å kontinuerlig overvåke fosterets hjerteslag gjennom CTG, en hjertemonitor.

Klokken 15.00 kobler sykehuspersonalet på hjertemonitoren på Irene, i tråd med veilederen.

For å forhindre at Sofias hjerte sakker farten, får Irene beskjed om å ligge på siden, forteller hun.

Det er lettere sagt enn gjort. Irene har vonde rier og kroppen vil helst vri seg i smertene. Hun prøver likevel å ligge så stille hun kan for å beskytte babyen i magen.

– Jeg tenkte at dette er den viktigste episoden i livet ditt, her må du bare bli med på reisen. Disse menneskene må du stole på, sier Irene.

Klokken 20.00 er Irene i aktiv fødsel. Fra klokken 22.00 har Sofia det som heter patologisk CTG, ifølge en sakkyndig gjennomgang av Irenes journal som VG har sett.

Det kan bety at fosteret trues av surstoffmangel, og da bør en lege være til stede på fødestuen omtrent hvert tyvende minutt for å vurdere utviklingen fortløpende, ifølge veilederen for fødselshjelp.

Men: – Plutselig blir det dødt og stille, sier Irene.

Mellom klokken 02.16 og 04.00 er Irene og Jesper overlatt til seg selv.

– Det føltes som en evighet, forteller Jesper.

Irene er sliten og redd og Jesper stresset. Hvor blir det av sykepleierne?

For å sjekke at Sofia ikke mangler oksygen, tar helsepersonalet en laktatprøve hver time fra klokken 23.02 til 02.16.

Verdiene til og med klokken 02.16 er innenfor normalen.

Men klokken 04.10 skyter de i været. Da sykepleierne ser prøveresultatet blir det fullt kjør. Sofia er i akutt fare for oksygenmangel og må ut av magen snarest. Irene hyperventilerer i panikk.

– Hva ville en prøve klokken 03.00 vist? spør Irene og Jesper nå.

Personalet bruker en vakuum-kopp for å forløse fosteret. Klokken 04.19 blir Sofia født.

Fargen

Etter fødselen tror Irene og Jesper at dramaet er over. De får beskjed om at Sofia har det fint, men alene på barsel kjenner Irene seg likevel urolig.

Forskrekket oppdager Irene at datteren har et blålig skjær over seg. Hun ber sykepleierne om hjelp, men får høre at det er normalt. Datteren var blitt nyfødt-rosa igjen.

– Jeg tenkte jeg helt sikkert var en hysterisk mor. At jeg bare måtte kue mine egne instinkter og høre på dem som har peiling, sier Irene.

Utover dagen blir Sofia blålig flere ganger. Jesper sier fra til sykepleierne, men får samme svar: Alt ser normalt ut.

– Vi skulle vært mye, mye tøffere. Men det var det første barnet vårt, og vi visste ikke bedre, sier Jesper (34) i dag.

– Vi hadde en vond følelse i magen, men tenkte at vi var ferske foreldre og ville ikke mase unødig på sykepleierne, forteller Irene.

Utover ettermiddagen får familien flytte inn på barselhotellet.

Her kler de på Sofia for første gang. Lyset på badet er bedre her enn inne på det dunkle rommet på barselen.

Nå ser de det tydelig: Liggende på stellebordet, blir Sofia med ett helt blå. Irene løper ut på gangen for å hente hjelp.

Denne gangen mener også sykepleierne at noe er galt. Irene pumper manisk brystmelk på flasker.

– Jeg hadde sikkert nok melk til hele sykehuset. Det var det eneste jeg kunne gjøre for Sofia, forteller hun.

Ved utskrivelsen 17. februar, konkluderer legene med at Sofia muligens har cerebral parese og at hun helt sikkert ville ha avvikende utvikling.

Irene og Jesper forlater sykehus med beskjed om å komme tilbake hvis Sofia får kramper eller pustestopp.

Sofias verden

Sofia er i dag fire og et halvt år gammel. Familien tar imot VG hjemme på Strømmen, utenfor Oslo. Det er sommerferie og de har nettopp kommet hjem fra Dyreparken i Kristiansand.

– Vi ble godt kjent med veiskulderen, sier Jesper.

Sofia har en alvorlig grad av cerebral parese som gjør at kroppen reagerer annerledes enn den skal. Hun liker dårlig å kjøre bil, og setter ofte fast spytt eller oppkast i halsen.

Mens andre barn ville snudd på hodet for å få ut oppkastet, stivner Sofia til. Da er det bare å bråstoppe, rive Sofia ut av bilen og banke henne i ryggen til hun får puste igjen, forteller foreldrene.

Hun kan ikke snakke, men skjermen registrerer blikket hennes. Med øynene kan hun velge mellom ulike kategorier: leke, spise, drikke, do.

– Det er en veldig tung prosess og det er lenge til det fungerer optimalt, sier Jesper.

Irene stryker datteren over de mørkerøde krøllene.

– Sofia har masse fine lyder. Du prater på din måte, ikke sant?

Sofia er 100 prosent pleietrengende. Det vil hun alltid være.

Klagen

I månedene som fulgte den turbulente fødselen, begynte natten på sykehuset å hjemsøke Irene og Jesper.

Kunne Sofia vært frisk eller i hvert fall mindre skadet hvis hun ble tatt ut av magen tidligere? Hva hvis de hadde insistert på at en lege måtte sjekke blåfargen med én gang?

De bestemte seg for å søke om pasientskadeerstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), den statlige etaten med ansvar for klager på feilbehandling i norsk helsetjeneste (se faktaboks).

Klager til NPE NPE ble opprettet i 1988 som en midlertidig ordning, men eksisterer fortsatt i dag.

Hovedoppgaven er å behandle klager på pasientbehandling i norsk helsevesen, offentlig og privat.

Under saksbehandlingen får sakkyndige leger med spesiell kompetanse i oppdrag å vurdere hvorvidt klagerens behandling har vært i tråd med god medisinsk praksis.

For å ha rett til erstatning må skaden som hovedregel skyldes behandlingssvikt. Det er ikke et krav at noen kan lastes for en behandlingssvikt.

NPE mottar i underkant av 6000 klager årlig. De fleste av disse avslås. I perioden 2015–2020 var medholdsandelen på rundt 30 prosent årlig. Kilde: NPE, Den Norske Legeforeningens Tidsskrift Vis mer

De klager i oktober 2017, da Sofia var omtrent åtte måneder gammel. Åtte måneder senere, 29. juni 2018, kommer svaret:

Avslag.

«Vi har kommet til at behandlingen av mor og barn var i tråd med god medisinsk praksis», står det i NPEs begrunnelse.

Saksbehandleren vektlegger vurderingen til to sakkyndige: en spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og en spesialist i barnesykdommer.

Det er ingen grunn til å tro at skadene Sofia pådro seg skjedde under fødselen eller under oppfølgingen etterpå, konkluderer de.

– Det var et slag i magen, men vi hadde ikke overskudd til å ta kampen videre, sier Irene.

Fristen

Klagefristen på avslag fra NPE er tre uker. På dette tidspunktet går Irene og Jesper rundt som i svime.

Sofia viste seg å være mye sykere enn først antatt. I desember 2017 fikk hun påvist cerebral parese. Så ballet diagnosene på seg: epilepsi, dysfagi (svelgebesvær).

Hun må konstant overvåkes og evner ikke å ta til seg næring.

– Det var et rent helvete, forteller Jesper.

Han og Irene ligger i timevis på gulvet og lurer i Sofia bitte små sprøyter fylt med vann og fortykningsmiddel. De noterer nøyaktig hvor mange milliliter de får i datteren per sprøyte i en dagbok.

– Hvis vi ikke nådde dagsmålet, var kvelden ødelagt, sier Irene.

Et par uker før Irene og Jesper mottar avslaget, får Sofia operert inn en knapp til magesekken. I tiden som følger har hun store smerter.

– Legene lurte på om operasjonen hadde laget hull på tarmene, forteller foreldrene.

De må inn og ut på sykehuset med Sofia og er fra seg av bekymring. Klagefristen på tre uker flyr forbi.

– Nå vet vi at vi skulle skaffet oss en advokat med én gang, sier Jesper.

– Skaff juridisk hjelp med én gang. Ikke stol på systemet, slik vi gjorde. Det er pill råttent.

VG har kontaktet NPE og spurt om klagefristen deres kanskje er for kort i så sensitive saker som dette.

– Vi har stor forståelse for at foreldrene trenger tid til å samle seg i en så vanskelig situasjon, men det er enkelt å klage til NPE, skriver avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i en e-post.

– Det holder med en telefon eller e-post, og vi er fleksible når vi får henvendelser fra erstatningssøkere som ønsker å klage.

– Fordi vi vet at mange er i en sårbar fase, er vi imøtekommende når noen ber om ekstra tid. I dette tilfellet hørte vi ingenting, før det var gått over to år, skriver hun videre.

Uenige

Irene og Jesper kontaktet i år advokat Thomas Roander, som er spesialist i pasientskadeerstatningssaker.

Han forteller dem at det er mulig å begjære gjenåpning av saken til Sofia dersom det foreligger nye og vesentlige opplysninger. Roander jobbet tidligere hos NPE og leder nå Advokatfirmaet Roander & co.

– Denne pasientordningen er i utgangspunktet veldig bra når den fungerer. Men dessverre er det saker – slik som denne – når den ikke fungerer som den skal, sier Roander til VG på telefon.

Advokaten får to nye sakkyndige – også en spesialist i fødselshjelp og en spesialist i barnesykdommer – til å gjennomgå Sofias fødsel.

Begge legene er uenige med NPEs sakkyndigvurderinger fra 2018, og finner flere avvik fra god medisinsk praksis i behandlingen på Ullevål sykehus (se faktaboks nederst i saken for en oppsummering).

Barnelegen konkluderer med at de mange timene det tok før Sofia ble innlagt på nyfødtintensiven «overveiende sannsynlig» medvirket til hennes hjerneskade, og at skaden sannsynligvis skjedde i de siste timene før fødselen.

Med andre ord kunne Sofias skader vært unngått.

Nytt avslag

– For min del løftet det flere kilo av skuldrene å vite at det ikke var min feil, sier Irene.

Hun er lenge redd for å bli gravid på nytt, av frykt for at hun kunne påføre et nytt barn samme skader som Sofia fikk.

I tiden etter fødselen gjennomgikk begge foreldrene omfattende medisinske prøver for å avdekke mulige feil, men legene finner ingenting.

Så kom Aksel (2), og senere Gustav (4 md). Begge helt friske, tatt med keisersnitt.

– Egentlig hadde vi ikke overskudd til å få flere barn, men det var så viktig for oss at Sofia fikk noen søsken som kan ta vare på henne senere i livet, sier Jesper.

De to nye sakkyndigrapportene, bekrefter dermed det Irene og Jesper mistenker: Sofia ble skadet på sykehuset, ikke inne i magen til Irene.

Dersom NPE hadde visst det som nå sto svart på hvitt i de nye vurderingene, ville de innvilget søknaden om pasientskadeerstatning i 2018, mener advokaten deres.

I sommer bestemmer derfor foreldrene seg for å be om gjenåpning av saken om til Sofia.

Svaret kommer et par uker senere: Avslag.

Brevet på en knapp side er underskrevet av samme NPE-saksbehandler som ga dem avslag i 2018.

Igjen føler Irene og Jesper at de stanger hodet i en vegg av byråkrati: Hvorfor avslår NPE saken deres uten å be en sakkyndig gjennomgå den nye informasjonen?

Men da VG i august kontakter NPE, fortalte de at en sakkyndig hadde sett på saken.

– Vi begrunner alltid avgjørelsene våre, og legger ved sakkyndigvurderinger. I dette tilfellet har det dessverre vært en glipp, skriver NPEs avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i en e-post.

– Saksbehandleren har beklaget dette, og sendte over sakkyndigvurderingen til advokaten umiddelbart da hun oppdaget det. Da blir det forhåpentligvis også lettere å skjønne hvorfor vi ikke gjenåpner saken, legger hun til.

Advokaten til Irene og Jesper stusser imidlertid over at avslaget til NPE mangler en henvisning til denne sakkyndigvurderingen.

– Så alvorlige saker fortjener å bli behandlet med respekt, sier Roander, som også reagerer på at den nye vurderingen er skrevet av én av de to legene som vurderte saken i 2018.

– De nye sakkyndige vurderingene som vi innhentet vurderer forhold som ikke tidligere er vurdert av NPEs sakkyndig, og følgelig heller ikke i det opprinnelige vedtak. Det er vanskelig å forstå at ikke dette er nye opplysninger, sier han.

– For å få en objektiv vurdering vil det etter mitt syn vært fornuftig at en ny sakkyndig vurderte de nye erklæringene.

Ifølge NPE er det vanlig å bruke samme sakkyndig ved spørsmål om gjenopptak av saker.

– De sakkyndige har ingen prestisje i å opprettholde sin vurdering, hvis det kommer fram nye opplysninger, skriver avdelingsdirektør Trøseid i e-posten.

Hun påpeker også at det ikke er uvanlig at medisinske spesialister er uenige i pasientskadesaker.

– Vi har tillit til den vurderingen som er gjort da saken ble behandlet i 2018. Det er gode faglige vurderinger fra høyt respekterte og anerkjente sakkyndige, skriver hun.

Trøseid uttrykker forståelse for at Irene og Jesper kjemper for Sofia, og sier hun synes det er vondt at de opplever at de behandles urettferdig av NPE. Men, legger hun til:

– Vår jobb er å se om det er grunnlag for å gi erstatning. I denne saken er det ikke det.

Rettssak

Hjemme hos Irene og Jesper er stemningen laber etter at de mottar de nyeste opplysningene fra NPE.

– Vi må kjøre denne saken helt ut, koste hva det koste vil, sier Jesper på telefon.

Stemmen hans er matt. Sofia har hatt vanskelig for å legge seg de siste dagene. Det har vært mye oppkast og lite søvn, forteller han.

Den eneste veien videre nå, går gjennom tingretten. Foreldrene har gjennom advokaten sendt inn et prosessvarsel - en formell advarsel - til NPE med frist 20. august, men har i skrivende stund ikke mottatt svar.

Taper foreldrene der, anslår de utgifter på rundt 200.000 kroner ut av egen lomme.

Vinner de frem, regner advokaten deres med at Sofia kan forvente mellom 10 og 12 millioner i erstatning – og et helt annet liv.

– Vi er nødt til å gjøre dette. For Sofia, og for rettferdigheten, sier Irene.

Hun og Jesper vet at de, på en paradoksal måte, er privilegerte som har personlige og økonomiske ressurser til å gå hele veien for Sofia.

– Tenk på alle dem som ikke har krefter til å kjempe saken sin fullt ut slik vi gjør, sier Jesper.

– Vi har innfunnet oss med konsekvensene dette får for vårt liv og Sofias. Vi er klare for å ta det uansett, men noen må ta tak i denne urettferdigheten.

– Det er som jeg så ofte sier: På papiret har vi verdens beste rettigheter i Norge. Det er bare det at virkeligheten er en helt annen.

To nye sakkyndige vurderinger: – Ikke god medisinsk praksis Rapportene trekker frem følgende avvik fra god medisinsk praksis: Mangelfull oppfølging mellom 02.16 og 04.10. «Fosterets overvåkning under disse to timene er ikke i henhold til anbefalingene i fødeveilederen», står det i rapporten til spesialisten i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Blodet surhetsgrad ble i løpet av denne perioden ikke målt. Det betyr at dersom Sofia manglet oksygen på dette tidspunktet, fikk ingen vite det det. Spesialisten i barnesykdommer påpeker på sin side at vakuum-forløsningen av Sofia skjedde flere timer etter at det var «klare tegn på at barnet ikke hadde det bra».

Oksytocin-dryppet ble slått av for sent. Ifølge fødeveilederen skal oksytocin-drypp skrus av når det er alvorlige forandringer i fosterets CTG. Hos Irene ble dette først gjort klokken 04.58 – etter forløsningen. «Dette er etter min vurdering definitivt ikke i samsvar med god medisinsk praksis», konkluderer fødselsspesialisten.

Morkaken var unormal. En av sakkyndigrapportene til NPE fra 2018, konkluderte at «undersøkelse av morkake viste ingen vesentlige forandringer». Begge legene er uenige i denne vurderingen. «Jeg mener at årsaken til den intrauterine asfyksien (oksygenmangel, red.anm.) i dette tilfellet ligger i placenta, og at oksygenmangelen oppsto under fødselen da riene begynte», skriver fødselsspesialisten. Barnelegen slår fast at «Det er åpenbart at denne morkaken ikke var normal. Antagelig har den hatt for liten gjennomblødning (..) slik at fosteret i perioder kan ha fått for liten surstofftilførsel. Slike forandringer i morkaken er da også knyttet til tilfeller av dødfødsel».

Sofia fikk for lite oppfølging etter fødselen. « Det er overveiende sannsynlig at de 17–19 timene barnet lå på barselavdelingen uten tilstrekkelig overvåkning eller behandling har vært medvirkende til barnets hjerneskade», mener barnelegen.

Sykehuset burde tatt hensyn til at Irene var på biologisk overtid. Fødende kvinner har to terminer: den som fastsettes ved ultralyd og den som regnes fra siste menstruasjon. Irenes ultralydtermin var 31. januar, men hennes menstruasjonsbaserte termin var 21. januar – ti dager før. Barnelegen påpeker at det er «et faktum at morkakefunksjonen blir dårligere når svangerskapet går lengre enn det som det er biologisk programmert for. Dette vil kunne påvirke fosteret negativt, medføre fosterasfyksi og i noen tilfeller fosterdød». Hadde legene vært «mer bevisst på» den menstruasjonsbaserte terminen, samtidig som de så at fostervannet var misfarget og CTG patologisk, «ville barnet sannsynligvis blitt forløst vesentlig tidligere, og skaden sannsynligvis unngått», ifølge barnelegen. «Ingen forhold tydet på at noe hadde vært galt i svangerskapet før innleggelsen, men misfarget fostervann kunne tyde på at noe var i gjære. Det er derfor sannsynlig at skaden skjedde de siste timene frem til fødselen kl. 04.19 den 31.1 og sannsynligvis ble ytterligere forverret frem til innleggelsen på nyfødt intensiv.» Vis mer