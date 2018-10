Mann (30) siktet for å ha betalt for direktesendte overgrep

INNENRIKS 2018-10-30T01:25:23Z

En familiefar fra Sørlandet er siktet for å ha fått andre til å begå en rekke seksuelle overgrep mot barn på Filippinene.

NTB

Publisert: 30.10.18 02:25

Overgrepene skal være mot barn helt ned i fireårsalderen, skriver Fædrelandsvennen . Overgrepene skal ha blitt filmet og direktesendt til den siktedes datamaskin.

Mannen, som ble pågrepet hjemme hos seg selv i juni, er siktet for medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år.

– Han har betalt mellom 10 og 50 amerikanske dollar (80 og 400 norske kroner), blant annet for at andre voksne skal begå overgrep mot barn og for at barn skal gjøre seksuelle handlinger mot hverandre, sier politiadvokat Rune Alsted Amundsen.

Politiet har funnet chattelogger knyttet til bestillingene av overgrepene og pengeoverføringer til Filippinene, skriver avisen. Overgrepene skal være filmet mellom 2013 og 2016. Politiet mener siktede har medvirkning til ti gjennomførte overgrep mot ett eller flere barn, og minst 15 forsøk på det samme.

Den siktedes forsvarer, Jarle Rudi, sier til avisen at 30-åringen i hovedsak har erkjent straffskyld og at han ønsker å samarbeide med politiet.