REAGERER: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener den negative utviklingen av hets og hatkriminalitet må snus.

Hofstad Helleland bekymret over hets mot Berg og Trædal: - En del bruker sosiale medier som sin egen spybøtte

INNENRIKS 2018-11-07T15:23:14Z

Mandag delte MDG-paret Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal nyheten om at de venter barn. Det resulterte i massiv hets. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker nå å snu den negative trenden.

Publisert: 07.11.18 16:23

Tirsdag gikk mange politikere ut for å vise sin støtte til de vordende foreldrene , som ble møtt av svært grove kommentarer på bakgrunn av baby-nyheten. En av dem var Hofstad Helleland, som oppfordret til å «ikke la nettrollene ødelegge».

Hun mener arbeidet mot det økende hatet, både i form av hatefulle ytringer og hatkriminalitet, må intensiveres.

– Saken med Berg og Trædal bekrefter jo bare hvorfor det er viktig at vi har dette høyt på dagsorden, sier Hofstad Helleland til VG.

– Det bekymrer meg veldig

Barne- likestillingsministeren forteller at hun er for at ytringsfriheten skal tåle en «skarpt formulert debatt», men at stadig flere enkeltpersoner ser ut til å bli rammet av dette.

– Mange melder om at det er på nettet at hatet får fullt uttrykk, og det viser jo også saken i går. Det verste er jo at det er fra voksne mennesker at det kommer så mye hat og dumskap. De skal være rollemodeller for barna våre, men det fremstår som en del bruker sosiale medier som sin egen spybøtte til utløp for frustrasjon, sinne og hat, sier Hofstad Helleland.

– Dette er ikke bare mobbing, men trakassering, og det bekymrer meg veldig.

Flere av kommentarene rettet mot Berg og Trædal var av svært grov karakter. Flere omhandlet barnet direkte .

– Tenker du at offentlige personer tåle mer?

– Vi som har valgt et liv i offentligheten må være mer hardhudet, men det er ikke greit at offentlige personer skal utsettes for hets og trakassering. Det utgjør en fare for demokratiet vårt at mennesker kan unnlate å stille til valg eller å delta i den offentlige debatten fordi det blir for belastende.

Et økende hat

Hofstad Helleland skal sammen med justisminister Tor Mikkel Wara fredag innspillsmøte med mennesker som tilhører gruppene som til stadighet får føle hatefulle ytringer og hatkriminalitet på kroppen - deriblant Skeiv Ungdom og Unge funksjonshemmede. Politiet og Riksadvokaten vil også være tilstede.

Ifølge barne- og likestillingsministeren har hatkriminalitet hatt en økning på 17 prosent i antall anmeldelser i 2017. Økningen dreier seg i stor grad om hat der hudfarge, etnisk- eller religiøs tilhørighet, homofil orientering eller nedsatt funksjonevne er begrunnelsen.

– Dette bekreftes også av de tilbakemeldingene og henvendelsene jeg får som minister. De føler på en tilspisset situasjon med frykt og redsel for at måten de fremstår som mennesker kan gjøre at de blir utsatt for hatkriminalitet, forteller hun.

Hofstad Helleland håper møtet med de som er spesielt utsatt for hat kan resultere i konkrete innspill for bekjempelse av den negative utviklingen.

– Vi tror det er de som kan gi oss de beste rådene, slik at vi ikke setter i gang med feil medisin, og at alle vi som jobber med dette har en felles forståelse av veien videre, sier Hofstad Helleland.