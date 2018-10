REDDES: Her bæres Grete Hestdal (38) i sikkerhet av sivilforsvaret. I hendene holder hun barnas skolesekker. Foto: Heidi Brujordet

Her reddes Grete (38) fra flommen i Skjåk

Her bæres Grete Hestdal (38) ut av huset sitt i Skjåk som er omringet av vannmasser. De tre barna er allerede brakt i sikkerhet .

Temperaturer på rundt 20 grader har ført til enorm snøsmelting og i Bismo i Skjåk står en rekke hus med vann oppetter veggen.

– Det kom en mann fra sivilforsvaret og hentet meg. Han bar meg på ryggen. Jeg prøvde å være i huset så lenge som mulig for å se om vannet kom inn, men det var såpass sterk strøm at de syntes det for risikabelt, sier Hestdal til VG.

Hun forteller at de tre barna på 14, 11 og 8 ble fraktet bort i skuffen på en traktor tidligere på dagen. Selv ble hun reddet ved 13-tiden.

– Hjertebank

– Det er kjempespesielt og ganske skremmende, sier Hestdal, som nå er innkvartert hos en nabo sammen med barna sine.

Det var lokalavisen Fjuken som først omtalte hvordan Hestdal ble reddet ut av huset.

– Jeg tror jeg er litt i sjokk. Jeg prøver å slappe av, men kjenner at jeg har hjertebank, sier den 38 år gamle sykepleieren som lurer på om hun har noe hjem å vende tilbake til når vannet etter hvert trekker seg tilbake.



















FLOM: Slik ser det ut i Bismo i Skjåk kommune søndag ettermiddag, fotografert fra politiets helikopter. Politihelikopteret

Skal redde bunad og bilder

– De siste timene er det blitt ennå verre. Naboen jeg bor hos nå, skal ta på seg vadebukser og gå inn i huset mitt og hente bunaden min og fotoalbumene, sier Hestdal til VG.

Alle fylkesveiene i Skjåk er stengt og Opplandskommunen har satt krisestab. Folk redder unna det de kan.

– Det kom så brått på. Naboen var oppe i 7–8 tiden og da så alt normalt ut. Da jeg var oppe klokken 0830 trodde jeg at jeg skulle besvime – hele huset var omringet av vann, sier Hestdal som prioriterte å få meg seg barnas skolesekker da hun ble reddet i sikkerhet av sivilforsvaret.

Klokken 18 søndag får familiene i bygda beskjed om det blir skole mandag eller ikke. Hestdal forteller at skolen, som er helt ny og ble åpnet i høst, ligger litt høyere og litt lenger vekk fra elven. Den er derfor ikke berørt ennå.