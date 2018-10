STERKT UENIGE: Tidligere parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen, og nåværende partileder Knut Arild Hareide, her under et pressemøte i januar 2016. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

KrF-topper ut mot partilederen: Anklager Hareide for løftebrudd

Hvis KrF feller Erna Solbergs regjering, så vil det være et løftebrudd overfor velgerne, slår KrFU-leder Martine Tønnessen og tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen fast.

– Knut Arild bør være ærlig på at hans alternativ også innebærer et løftebrudd, sier Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, til VG.

Hun får støtte av KrFs tidligere parlamentariske leder, Hans Olav Syversen .

– Det ene alternativet er ikke noe større løftebrudd enn det andre, etter mitt syn. Feller man dagens regjering uten at det skyldes en konkret sak, så stemmer det dårlig med det vi lovet velgerne før valget, sier Syversen til VG.

To løfter

– Debatten kan ikke bli preget av at den ene siden skal være moralsk overlegne den andre. Nå tegner Knut Arild et bilde der hans alternativ er rankere enn det alternativet jeg ønsker, sier Tønnessen.

På sitt landsmøte i september vedtok KrFU at de ønsker KrF inn i dagens Solberg-regjering.

– Vi ga to løfter før valget. Det ene var at vi ikke skulle gå i regjering med Frp, og det andre var at vi ikke skulle felle regjeringen med mindre regjeringen gjorde noe feil politisk. Vi gikk til valg på at Erna Solberg skulle være statsminister, men uten Frp, sier Tønnessen.

Vil felle Erna

For to uker siden holdt Hareide en tale der han ba partiet følge hans råd og felle Erna Solberg som statsminister for å innsette en Jonas Gahr Støre-ledet regjering med Ap, Sp og KrF.

«KrF pekte i 2017 på Erna Solberg som vår statsministerkandidat for en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre. Og vi sa at vi ikke skulle gå inn i regjering med Frp», sa Hareide i talen.

Tønnessen reagerer på at partileder Knut Arild Hareide kun trekker frem løftet om at KrF ikke skulle gå i regjering med Frp.

– Jeg er fullt klar over at vi bryter et valgløfte hvis vi går inn i Solberg-regjeringen, men det gjør også de på den andre siden. De som mener KrF skal gå i regjering med Ap og Sp bryter også et valgløfte. Jeg tror vi må bare erkjenne det, for så å gå videre og se på hvor KrF kan få mest gjennomslag på lang sikt, sier Tønnessen.

Ønsket Erna som statsminister

Fire dager før valgdagen i fjor uttalte Hareide følgende i et intervju med VG, om hva som skulle til for at KrF ikke lenger kunne støtte en Solberg-ledet regjering:

– Det kommer an på hvilken politikk en slik regjering vil føre, sa Hareide.

– Betyr det at dere kan felle en slik regjering 1. januar 2018 og sette inn Jonas Gahr Støre? spurte VG.

– Alt avhenger av hvilken politikk regjeringen fører. Slik en mindretallsregjering fungerer, sa Hareide da.

Ingen grunn

Tønnessen mener dette løftet om ikke å felle regjeringen med mindre det kom en alvorlig politisk uenighet er Hareides problem nå.

– Presiseringen rett før valgkampen innebar at vi var tydelige på at en Ap-ledet regjering ikke var det vi gikk til valg på. Den presiseringen der var viktig for at KrF ikke havnet under sperregrensen, og den snakker ikke Knut Arild om nå. Hadde Erna gjort noe alvorlig feil politisk, så kunne også jeg vært åpen for at vi måtte bytte regjering. Men det er ingen grunn til at vi skal kaste Erna Solberg som statsminister nå, sier Tønnessen.

Hareide: Stemmer ikke

Knut Arild Hareide kommenterer uttalelsene fra Tønnessen og Syversen slik i en tekstmelding til VG:

«Dette stemmer ikke. Dersom man ønsker at KrF skal inn i regjering denne høsten er det bare det rådet jeg har gitt partiet som ikke innebærer et løftebrudd. Vi ga en garanti om å ikke sitte i regjering med Frp til alle våre velgere.

Men vi pekte på Erna Solberg som statsminister under forutsetning av at hun valgte en sentrumsbasert regjering med KrF og Venstre fremfor en regjering med Frp. Så er det riktig at vi før valget presiserte hva vårt vedtak innebar.

Vi holdt fast på garantien om ikke å gå inn i regjering med Frp og var tydelig på at vi ikke ville bli et støtteparti for en H-FrP-regjering. Og for å sitere meg selv i VG før valget: «Vi vil ikke felle Erna Solberg rett etter valget. Men dette er ingen blankofullmakt for fire nye år med Frp i regjering.». Det rådet jeg nå gir bryter ikke med det jeg og KrF sa til velgerne før valget.» skriver Hareide.