NÅDDE IKKE OPP: Inge Takle Mæstad er leder i Nye Stavanger KrF. Han var påtenkt som ordførerkandidat i Stavanger, men er nå forslått på 3-plassen på listen. Foto: Krister Sørbø

Hareide-tilhenger ble vraket som ordførerkandidat i Stavanger

GARDERMOEN (VG) Inge Takle Mæstad ville bli KrFs ordførerkandidat i Stavanger. Han har åpent støttet Knut Arild Hareides venstresving for partiet. Men få dager etter fylkesårsmøtet i Rogaland KrF, ble Mæstad vraket fra førsteplassen.

Rogaland KrF sendte en hel-blå delegasjon til KrF-landsmøtet, til stor irritasjon for mange andre fylker i KrF som valgte sine delegater ut fra forholdstall.

Nå lurer flere av Hareides tilhengere på landsmøtet om Mæstads åpne støtte til Hareides linje, og mot flertallet i Rogaland KrF, var den direkte årsaken til at Mæstad nå står på tredjeplassen i nominasjons-forslaget til Stavanger KrF.

Ingen informasjon

– Jeg skjønner at spørsmålet blir reist, men jeg har ingen informasjon som tyder på at det er bakgrunnen, sier Inge Takle Mæstad selv til VG fredag formiddag.

Han ble nylig valgt til leder i Nye Stavanger KrF, i forkant av at Stavanger kommune slås sammen med nabokommunene Finnøy og Rennesøy fra 2020.

Mæstad er også nummer to i KrFs kommunestyregruppe. Nå når varaordfører og gruppeleder Bjørg Tysdal Moe (KrF) takker for seg i lokalpolitikken, var det mange som så for seg et opprykk for Inge Takle Mæstad som Stavanger KrFs ordførerkandidat.

Fikk tredjeplassen

Men onsdag i denne uken ble Henrik Halleland, KrFs ordfører i Finnøy, foreslått som listetopp av nominasjonskomiteen. Inge Takle Mæstad er ført opp på tredjeplassen i forslaget.

– Jeg hadde sagt meg villig til å stå på toppen av listen, men erkjenner at nominasjonen ikke er en teknisk øvelse men en helhetsvurdering, sier Mæstad.

– Ble du flyttet ned fordi du har støttet Hareides forslag om å gå i regjering med Sp og Ap?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å spekulere i det. Jeg har ikke innsikt i nominasjonskomiteens vurderinger. og jeg har bedt om en tilbakemelding. Jeg legger til grunn at nominasjonskomiteen har sikkert gjort en vurdering av balansen mellom de tre kommunene, sier Mæstad.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte nominasjonskomiteens forslag.

Ikke påvirket

Christen Minos, som leder Stavanger KrFs nominasjonskomité, avviser at Mæstads veivalg nasjonalt har hatt betydning:

– Det er en spekulasjon og den er uberettiget, sier Minos til VG.

– Har Mæstad fått innsyn i vurderingene som ligger bak?

– Det har vært en vurdering av fire veldig godt kandidater. Og da har man den vanskeligheten at bare en kan stå på topp. Jeg har merket meg Mæstads ønske om tilbakemelding, og den skal jeg ta videre med nominasjonskomiteen, sier han.

Men Christen Minos legger til at hovedavveiningen sto mellom Mæstad og Henrik Halleland, som komiteen til slutt satte på toppen av listen.

– Avveiningen mellom de to var det vanskeligste, sier han.