Makaveli Lindén pågrepet i Frankrike

INNENRIKS 2018-10-23T16:30:24Z

Etter en intens klappjakt er svenske Makaveli Lindén (20) pågrepet for drapet på Majorstuen forrige uke.

Publisert: 23.10.18 18:30 Oppdatert: 23.10.18 19:44

Saken oppdateres!

Politiinspektør Grete Metlid opplyser på en pressekonferanse tirsdag kveld at han ble pågrepet i Dijon i Frankrike.

– Det har vært en ganske krevende etterforskning. Etter at vi gikk ut med bildet har vi selvsagt forsøkt å få kontakt med og pågripe siktede.Det gjenstår mye etterforskning i saken. Det er viktig for oss å poengtere. Det er viktig for oss å få snakket med siktede, og å høre hva han har å si, sier Metlid.

Politiadvokat Christian Hatlo sier at de ikke vet nøyaktig når den drapssiktede 20-åringen ble pågrepet, men at de fikk melding om pågripelsen klokken 16.35.

– Politiet skal i morgen sende en rettsanmodning, hvor de vil begjære den drapssiktede utlevert. Hvor lang tid det vil ta, vil blant annet avhenge av siktedes samtykkeevne. Hvis han samtykker kan det gå relativt raskt, hvis ikke kan det ta måneder, sier han.

Politiet ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om hva det var som førte politiet til den drapssiktede i Frankrike. Ei heller om omstendigheter rundt pågripelsen.

Etterlyst av Interpol

Lindén er siktet for å ha drept 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i sitt eget hjem på Majorstuen forrige mandag.

Siden da har det pågått en intens jakt på gjerningsmannen, og han har vært etterlyst av Interpol i over 190 land .

Tidligere dømt for ran i kollektiv: – Han kom inn gjennom vinduet

Politiet mener at 20-åringen samme dag satte seg på toget klokken 16.56 og dro fra Oslo til Sverige . Mandag opplyste politiet at siktede hverken skal befinne seg i Norge eller i hjemlandet . Politiet lette derfor etter ham i et tredje land.

– Det har vært en intens jakt som har pågått dag og dag. Mye av arbeidet den siste tiden har vært opp mot utlandet. Der har vi gått alle mulige kanaler. Vi har hatt et godt samarbeid med Interpol og Europol. Vi har også vært i direkte kontakt med en del land, særlig Sverige, Belgia og nå til slutt Frankrike, sier Hatlo.

Siktede til politiet: Gikk med kniv «for å beskytte mitt liv»

Familiens bistandsadvokat Peder Morset kjente ikke til pågripelsen da VG tok kontakt.

– Det er godt for alle at han er pågrepet, sier Morset.

Tidligere dømt for ran

Lindén ble så sent som i oktober i fjor dømt til ett år og seks måneders fengsel for ran . Av dommen går det frem at han en augustmorgen i fjor tok seg inn i bolig i Uppsala sentrum gjennom et ulåst vindu.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, har en av de fem som var til stede i leiligheten uttalt til VG.

Etter å ha blitt prøveløslatt på sensommeren i år ble drapssiktede overført til et internat for unge menn. Behandlingen ble avsluttet bare ni dager før Heikki Bjørklund Paltto (24) ble knivdrept i Oslo .