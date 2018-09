KAFFEKOS: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) sammen med statsminister Erna Solberg (H) og fungerende varaordfører i Stjørdal, Rune Larsen. Foto: Kristian Helgesen

Erna flørter med Senterpartiet

VÆRNES (VG) Statsminister Erna Solberg (H) ber sine politikere landet rundt ta seg en kaffekopp med Senterparti-folk. Målet er klokkeklart: Mer samarbeid mellom de to partiene.

– Jeg synes samarbeid med Senterpartiet både er naturlig og spennende og jeg anbefaler alle våre politikere å ta en kaffekopp med Senterparti-ledere lokalt i våre kommuner, for å diskutere politikk og muligheter før kommune- og fylkestingsvalget neste høst, sier hun:

Det er ett år igjen til kommunevalget og kniving om velgerne mellom rødgrønn og blå blokk. Men også muligheter for nye samarbeid, håper Solberg:

– Selv om det for tiden er litt mer front mellom rødgrønn og borgerlig blokk, er det mye som forener de to partiene: Begge er opptatt av lokal verdiskapning og når det gjelder lokalt selvstyre, så har vi veldig likt utgangspunkt.

Hun ledet an i sin egen kaffekampanje tirsdag, da hun møtte Senterpartiets ordfører i Stjørdal , Ivar Vigdenes.

– Utmerket samarbeid

– Stjørdal er et godt eksempel på et utmerket samarbeid mellom Sp og Høyre, hvor Vigdenes er ordfører og vi har varaordføreren. De finner gode løsninger i felleskap og sammen har de bidratt til at Stjørdal er en vekstkommune med god utvikling.

Hun sier signalene fra Senterpartiet lokalt, når det gjelder det nye store fylket Trøndelag, er positive.











1 av 4 ØVELSE: Statsminister Erna Solberg besøkte idag Værnes Garnison, hvor hun møtte amerikanske soldater som er utstasjonert der, den amerikanske ambassadøren, og Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes (Sp). Kristian Helgesen

– Et mulig samarbeid i Trøndelag og Trondheim er spennende. Der som andre steder er det viktig å sette seg ned og undersøke det politiske grunnlaget for et mulig samarbeid.

– Senterpartiet er i dag i den rødgrønne leiren nasjonalt. Er det tenkelig i fremtiden at de igjen kan bli borgerlige?

– Slik det ser ut i dag, er de endel av de rødgrønne, men en skal aldri si aldri.

Vigdenes mener det viktigste er hvordan Sp kan søke mest makt.

– Jeg vil ikke mene noe om hva man skal gjøre andre steder, men i Senterpartiet har vi et pragmatisk forhold til hvem vi samarbeider med: Vi samarbeider der vi får mest makt og innflytelse. I Stjørdal har vi hatt et langt og godt samarbeid med Høyre, og det kan anbefales. Vi får til både god Sp-politikk og Høyre-politikk, sier Vigdenes.

– Hva tenker du om Solbergs «kaffe med en Sp-er invitt»?

– Vi er alltid beredt til å prate om samarbeid som kan gi oss mest mulig innflytelse.

Høyre-Sp i Trøndelag

Han sier samarbeid med Høyre er et aktuelt alternativ for det nye storfylket Trøndelag. Det er i dag Sps rødgrønne kamerat Ap som har ordføreren her: Tore O. Sandvik.

– Valgresultatet avgjør, men vi er innstilt på å søke makt og hvis det gir oss mest innflytelse i samarbeid med Høyre, så er det selvfølgelig aktuelt, sier han og legger til:

– Vi har et vedtak i Trøndelag Sp om at vi ønsker å ha fylkesordføreren.

Også Sps nestleder, Ola Borten Moe, var tydelig på at Sp vil overta ordføreren for Trøndelag. I et intervju med Klassekampen i juli sa han:

– Fylkeslederen har definert et mål for valgkampen som hele fylkeslaget stiller seg bak, å ta fylkesordføreren i Trøndelag. Noen annen naturlig målsetting for Sp i Trøndelag finnes ikke.

At målet om fylkesordføreren trumfer alt, forklarer han slik:

– Vi trenger posisjoner og makt for å få realisert vårt program og prosjekt, på samme vis som i politikken nasjonalt.

Høyre har 52 ordførere, mens Sp har 107 ordførere og 96 varaordførere etter valget i 2015. Ap er størst med litt over 200 ordførere.

Solbergs borgerlige rike har utviklet seg kraftig de siste årene. Først dannet hun regjering med Frp, med mellompartiene Venstre og KrF som støttepartier.

Så kom Venstre inn i regjering og i høst skal meningsmålingkriserammede KrF vurdere om de også skal gå inn i regjering.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i saken.