Reagerer på regjeringens nye tiltak mot barnefattigdom: – En puslete satsing

SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på at regjeringens forslag om utvidet kjernetid i barnehagen skal finansieres av foreldre i norske barnefamilier.

Fredag lanserte regjeringen sine nye tiltak for reduksjon av barnefattigdom i Norge. Blant annet ved å foreslå å gi 46 millioner kroner til utvidet kjernetid i barnehagen, slik at ordningen også gjelder toåringer fra lavinntektsfamilier.

I dag kan kun barn mellom tre og fem år få gratis kjernetid, som gir et barn 20 timer gratis opphold i barnehagen i uken. Inntektsgrensen for å få rett til gratis kjernetid ble i januar 2018 hevet til å gjelde familier med en inntekt på under 533.500 kroner. Med det nye forslaget ønsker regjeringen at kjernetiden utvides fra 1. august 2019.

Tiltaket skal finansieres gjennom å heve maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen med 50 kroner fra 1. august neste år.

– Dette er først og fremst en puslete satsing, der regningen sendes til feil sted, nemlig barnefamiliene, sier Lysbakken til VG.

– En fattigdomsfelle

SV-lederen reagerer på at Høyre, Frp og Venstre vil finansiere ordningen ved å heve maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager i en tid der renten går opp.

– Det blir fattigdomsfeller av sånne ordninger, ettersom man ikke har mulighet til å benytte seg av ordningen om man faktisk kommer i jobb og tjener mer. Regjeringen forsøker systematisk å pynte, ved å bruke store ord og komme med små tiltak her og der for bekjempelse av fattigdom, sier han.

– Det store spørsmålet er hvordan man faktisk bekjemper fattigdom, og på det punktet prioriterer de ikke de fattige familiene - de virkelig store summene går til dem på toppen, gjennom skattelette for de rikeste, sier Lysbakken.

– Burde vært finansiert annerledes

Også Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen reagerer på at den utvidede kjernetiden skal finansieres ved å heve maksprisen for foreldrebetaling.

– Dette burde regjeringen finansiert på annet vis. Det deles ut milliarder i skattekutt til de som har mest i samfunnet, mens småbarnsfamiliene må betale:

– Det er symptomatisk for denne regjeringens manglende evne og vilje til å utjevne forskjeller, skriver AP-politikeren i en sms til VG.

En gjennomsnittlig familie har fått rundt 10.000 kroner i skattelette med Frp i regjering. Dette er imidlertid ikke det samme som at gjennomsnittsfamilien har fått 11.600 kroner mer å rutte med. For mens skattene er blitt lavere, har avgiftene økt med 6,6 milliarder under samme regjering, skrev faktasjekkerne i Faktisk i april i år.

På samme tid har nordmenn som tjener over 10 millioner kroner fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner siden 2013. Det kom frem av tall utarbeidet av finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet i april i år.

Fakta om regjeringens tiltak mot barnefattigdom: Regjeringen foreslår å bevilge mer penger til barn i lavinntektsfamilier. Totalt skal det fordeles 181 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. Pengene fordeles slik: * Utvidet kjernetid : 46 millioner kroner skal gå til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. * Bostøtteordningen : 60 millioner kroner skal gå til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander. * Områdesatsing og rekrutteringstiltak: Om lag 40 millioner kroner skal gå til områdesatsing, et videreført tiltak for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byer i Norge. Det blir samlet bevilget om lag 220 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019. Satsingen omfatter også rekrutteringstiltak til barnehager i utsatte byområder. * Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom: 20 millioner kroner er satt av til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. * Fritidsaktiviteter: 10 millioner kroner settes av til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. * Ferietiltak: 5 millioner kroner er foreslått satt av til ferietiltak i regi av Røde kors og DNT for barn fra lavinntektsfamilier.

Krf: – Vil bli forhandlinger

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder Krf, sier de vil støtte regjeringens forslag om utvidet kjernetid.

– Nå må vi vente til det endelige statsbudsjettet foreligger. Men hvis dette skal finansieres gjennom å øke maksprisen for foreldrebetaling er vi kritiske til det, sier Ropstad til VG.

– Vi vil ha et budsjett som styrker barnefamiliene, og å heve foreldrebetalingen er ikke vår prioritering, det vil nok bli en forhandling om hvordan dette skal finansieres.

Tilbakeviser kritikken

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande avviser kritikken fra Arbeiderpartiet og SV, og påpeker at Venstre og regjeringen de siste årene har sørget for at tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt har fått rett til gratis kjernetid i barnehage.

– I 2017 fikk 21.000 barn innvilget gratis kjernetid. I tillegg skal ingen familier betale mer enn 6 prosent av inntekten for en barnehageplass:

– Da SV og Ap styrte sto familier med dårlig råd fullstendig uten dette tilbudet. Venstre mener vi heller bør omfordele barnetrygden slik at familier med dårlig råd får mer og de med høye inntekter får mindre. Det er å målrette innsatsen mot fattigdom. Det mest effektive er å hjelpe flere foreldre i lavinntektsfamilier inn i jobb. Det er lettere å komme seg ut i arbeidslivet når barna har plass i barnehagen, skriver hun i en epost til VG.

Skei Grande mener SV-lederen er mer opptatt av å ta de rike enn å hjelpe de fattige.

– Man bekjemper ikke fattigdom ved å skattlegge næringslivet og arbeidsplasser hardere slik SV og Ap ønsker, sier hun.