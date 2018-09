Mannen fortatt ustabil – kan komme nytt skred

RAUMA (VG) Det er fremdeles store bevegelser i fjellpartiet Veslemannen, og rødt farenivå opprettholdes. NVE tror det kan komme et nytt skred.

Forrige helg gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter . Fjellpartiet er på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen .

Lørdag kveld og natt til søndag har det gått noen små steinsprang i fjellet. I nedre del er det nå et lite parti som er ganske ustabilt, ifølge sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

– Det har utviklet seg mye fra i går til i dag, så det kan være at det er et lite skred som er på gang. Det er noe større en det som raste forrige uke, men vil ikke nå bebyggelse eller jernbanelinjen, sa han under en pressebrifing på Åndalsnes klokken 10.00.

Mer nedbør i vente

Blikra sa videre at det har kommet mye nedbør det siste døgnet, og at det nå er nesten 40 centimeter med snø oppe på fjellplatået.

– Nå er det ti centimeter bevegelse i den øvre og en centimeter i nedre, sa sjefgeologen. Det er meldt minusgrader og 30–45 millimeter nedbør de neste 24 timene.

– Det betyr at det kan komme ytterligere en halv meter med snø. Det er også varslet mer snø frem til onsdag.

Når det blir mildere vil snøen fungere som et betydelig vannmagasin som kan tilføre fjellpartiet vann. På bakgrunn av bevegelsene i fjellet, som fortsatt er store, opprettholder NVE rødt farenivå.

– Vi skal ta oss en runde med de evakuerte beboerne nå, men vi må forholde oss til farenivået, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad til VG.

– Håper de at fjellet raser?

– Alle håper at Mannen raser, sier Hustad.

Ny evakuering

Fjellet Mannen, som ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes, er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

Fredag ble farenivået for Veslemannen nok en gang hevet fra oransje til rødt , og de elleve beboerne under det ustabile fjellpartiet ble evakuert.

Fredagens evakuering er den andre på en uke, den tredje i år og den åttende siden 2014.

– I frustrasjonens øyeblikk og når det står på er det nok noen som tenker på å flytte. Men når vi går litt mer inn på det, er det klart at alle vil bo der de bor. Nå er situasjonen rød, og det er ikke rett tid og sted å diskutere akkurat den biten, sier Hustad.

NVE og Rauma kommune vil komme med en ny oppdatering på situasjonen i området klokken 18.00 søndag.