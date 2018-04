Brannvesenet: – Brann i Oslo sentrum slukket

Publisert: 12.04.18 15:02 Oppdatert: 12.04.18 15:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-12T13:02:27Z

Torsdag brant det i en bygning i Schweigaards gate i Oslo, brannen er nå slukket, melder Oslo brann- og redningssentral på Twitter.

Brannvesenet fikk inn en melding om en brann i Schweigaards gate 33 klokken 14.46 torsdag. Åtte brannbiler ble sendt til stedet.

– Vi har fått god effekt med å slukke ved bruk av skum, men arbeidet pågår fortsatt. Vi har også flyttet vekk en del propanflasker som har stått litt farlig til, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun, til VG.

Han sier at brannvesenet ikke mistenker at det oppholder seg noen personer i bygningen.

Klokken 15.30 melder Oslo 110-sentral at brannen er slukket, og at brannvesenet nå går over til å jobbe med etterslukking.

Entrepenør Strøm Gundersen forteller at brannen er i Schweigaards gate 33.

– Det er et nybygg som er under oppføring, sier Atle Møller, daglig leder av byggavdelingen hos Strøm Gundersen, til VG.

Han opplyser om at det er Bane NOR som er byggherre.

Bygget er tenkt som nytt hovedkontor for Bane NOR, som statsforetaket skal flytte inn i våren 2019 etter planen.

– Jeg har fått opplyst at brannen er slukket nå. Det er en brann som oppsto på taket i forbindelse med taktekking, som innebærer bruk av tjære blant annet. Det var derfor røyken var så svart:

– Vi har fått bekreftet at det ikke er noen personskader, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom, til VG.

Dette bygget er nabobygget til Skatt Øst, og ligger også tett ved jernbanesporene ved Oslo S.

Ifølge operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt kan trafikk i området; buss, trikk og bil, bli rammet av brannen.

– Det er en brann med kraftig røykutvikling på taket. Vi og brannvesenet er på stedet. Vi har ikke fått noen melding om personskade. Antageligvis er det ingen i bygningen, men dette er ikke bekreftet, sier Nysæter til VG.

Politiet understreker at det er viktig at beboerne i området holder vinduene lukket.

Ragnhild Aagesen, pressekontakt i Bane NOR, opplyser at hun ikke har fått beskjed om at røykutviklingen vil få konsekvenser for togtrafikken.

Denne artikkelen handler om Brann

Oslo