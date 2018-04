OSLO TINGRETT: Rettsforhandlingen mot psykiateren går i Oslo tingrett onsdag. Her står aktor Hilde Strand (til venstre), mens tingrettsdommer Nini Ring (til høyre) er på vei inn i salen med meddommerne. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Oslo-psykiater tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale: – Jeg har skammet meg veldig

Publisert: 11.04.18 11:10

Mannen i 50-årene sier han synes det han har gjort er forferdelig, og skjønner at det er med på å svekke tilliten til hans arbeid som psykiater.

Ifølge tiltalen var han torsdag 12. januar i fjor i besittelse av 205.536 datafiler, hvor over 53 000 var unike filer, som viser seksuelle overgrep mot barn.

Fra 2015 og frem til januar i fjor lastet han ifølge tiltalen ned ulovlig materiale fra internett over 29.000 ganger, og at han delte materiale med andre personer.

Påtalemyndigheten mener han har gjort seg kjent med slikt materiale siden 1997, altså i 20 år.

Skjønner at det er skadelig

I denne perioden har mannen engasjert seg i flere samfunnsdebatter og uttalt seg i mediene om barn og psykiatri.

Mannen erkjenner straffskyld for hele tiltalen, som også omfatter brudd på våpenloven. Han sier han ikke står for sine handlinger og at han er sterkt imot overgrep mot yngre barn.

– Jeg skjønner jo de skadelige konsekvensene av dette for barna. Jeg står ikke inne for det eller vil ikke forsvare det. Hvis jeg skal si hvorfor jeg likevel gjorde det, så tenkte jeg at så lenge jeg ikke betalte noe for det, delte noe, bare så på det som var åpent på nettet, trodde jeg ikke at jeg stimulerte noe marked. I ettertid har jeg skjønt at der har jeg gått i vannet.

Gikk til behandling

Tingrettsdommer Nini Ring vil vite hvorfor han hadde lastet ned materialet.

– Det startet fordi jeg, på en måte, ikke har erkjent eller forholdt meg til mine seksuelle følelser, eller strevd med dem. Da jeg gikk til behandling, så skjønte jeg at jeg måtte gjøre meg kjent med min seksualitet. Jeg begynte da å kjøpe blader i butikker, sier mannen fra vitneboksen.

Mannen er tiltalt for å ha oppbevart eldre blader som seksualiserer barn.

Han sier han tidlig opplevde seksuelle følelser som var vanskelige for ham å håndtere og som han skammet seg over.

– I tenårene merket jeg at jeg hadde dragning mot jevnaldrende. Første gang jeg merket det, var jeg 13–14 år, sier mannen, som sier han lenge også slet med å akseptere sin homofile legning.

For egen nytte

Han forklarer at overgrepsmaterialet, hvor han i hovedsak søkte etter materialet av gutter, har blitt veldig stort fordi han har tatt vare på gamle kopier og harddisker.

– Jeg visste det var utrolige mengder og at dette var veldig ille.

Psykiateren, som i dag sier han er selvstendig næringsdrivende og ikke har vært i arbeid siden han ble pågrepet i saken, sier han har prøvd å forstår hvorfor han lastet ned.

– Har det vært for egen nytte? spør tingrettsdommer Ring.

– Ja, det kan du si, sier mannen som peker på egen tilfredsstillelse.

– Hva tenker du om det du har gjort? spør dommeren.

– Jeg synes det er forferdelig. Jeg har skammet meg veldig og syntes at det har vært problematisk hele tiden.

– Det ser dårlig ut

Tingrettsdommer Ring vil vite om psykiateren syntes at han yrke og hans verv, er forenlig med det han har tiltalt for og har erkjent.

Han tar en lang pause, før han svarer:

– Det tar seg veldig dårlig ut, for å si det sånn. Jeg skjønner at det er med på å svekke tilliten til det arbeidet jeg har gjort. Det er egnet til å svekke tilliten til meg som fagmenneske.

Han sier han har vært med på å ta viktige avgjørelser om folks liv.

– Da er det viktig at folk kan ha tillit til meg og at folk kan tro at disse avgjørelsene er fattet på riktig grunnlag. Jeg mener jo at seksualiteten ikke har fokuset mitt hele dagen. Jeg mener jo at jeg har gjort riktige og gode vurderinger og at det ikke har gått utover mitt arbeid for øvrig, sier psykiateren.

Ville lukke dørene

Mannen, som er tiltalt for oppbevaring av store mengder overgrepsbilder, ba om at rettssaken mot ham skulle gå bak lukkede dører, men dommeren sa nei, skrev NTB i går.

– Retten legger avgjørende vekt på sakens art og dens samfunnsinteresse sett i lys av de viktige verv og oppgaver tiltalte har hatt i forhold til sitt arbeid med og for barn og unge gjennom mange år, heter det blant annet i kjennelsen

Ettersom mannen har erkjent, blir temaet for retten straffutmålingen. Sentralt da står grovheten i materialet, hvor omfattende videreformidling av materialet har vært og tiden han har vært i besittelse av materialet.

