FREGATTEN: KNM «Helge Ingstad» har siden ulykken ligget i fjæresteinene i Hjeltefjorden. Tirsdag sank nesten hele fartøyet under vann. Foto: Mattis Sandblad

Forteller om «Helge Ingstad»-ulykken: - Jeg måtte stoppe å rope for å svelge unna vann

INNENRIKS 2018-11-18T21:03:56Z

Kokkelærlingen Pål André Gustavson (21) var om bord i fregatten ulykkesnatten. Han forteller om en dramatisk opplevelse.

Det var i nattemørket til torsdag 8. november at krigsskipet KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS». Sammenstøtet førte til en diger flenge i skroget på fregatten, som er laget for hurtige unnamanøvre, og ikke kollisjon med et digert tankskip.

Til TV 2 forteller 21-åringen Pål André Gustavson nå om de dramatiske minuttene som fulgte.

– Jeg våknet av et ekstremt høyt smell, etterfulgt av at jeg hører skroget skape inntil noe. Jeg tenkte vi hadde truffet grunn, men så hører jeg lyden kommer nærmere og at den går rett ved siden av meg. Det kommer et sterkt lys, og så kommer det masse vann inn, forteller Gustavson til kanalen.

Lukten sitter sterkt

Instinktivt roper han «flooding», som han forklarer at de er instruert i slike situasjoner.

– Jeg hører det (vannet jour.anm.) spre seg til lugaren og jeg må stoppe å rope for å svelge unna vann, forteller han.

I bare undertøyet kommer han seg ut av lugaren, og går sammen med tre andre mot det sterke lyset de ser. I intervjuet med TV 2 Nyhetene viser Gustavson hvordan skroget var brettet inn, og gangen over dem revet vekk.

Rundt dem henger kablene og gnistrer.

– Jeg ser en flerre som går hele veien forut og oppover. Det er ekstreme skader. Så merker en intens lukt av «fuel», saltvann, isolasjon og brente elektriske kabler. Den sitter sterkt, forteller han.

I nabolugaren er skroget flerret vekk, og oversvømt. Soldatene som holdt til der er i vannet.

Gnistrende kabler er også faretruende nær vannet, som nå når dem til knærne. Han beskriver det som en livstruende situasjon.

Tar seg ut gjennom skroget

Sammen med tre andre klatrer Gustavson opp igjennom det ødelagte skroget, og finner veien til havaristasjonen. Der oppe er det flere, som på grunn av skadene på dekket lenger ned i fartøyet, tror at soldatene er omkommet.

Lettelsen var derfor stor da alle etter noen minutter er gjort rede for.

«Helge Ingstads» besetning var på 137 personer ulykkesnatten. Åtte ble lettere skadd, og to av dem ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

– Hadde vi blitt truffet noen centimeter lenger inn kunne byssa mi blitt truffet. Jeg kunne blitt skadet, jeg kunne blitt kastet på sjøen, eller ankeret kunne revet meg opp, forteller han.

En annen av besetningsmedlemmene om bord har tidligere fortalt gjennom et familiemedlems facebook-innlegg at han var «knappe 10 centimeter fra å bli revet i stykker» . Og måtte «kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt» .

Soldatene som tjenestegjorde på «Helge Ingstad» natt til 8. november er nå om bord i søsterskipet KNM «Roald Amundnsen». Som en del av traumebehandingen var det viktig å holde soldatene samlet etter ulykken.

Det er også uttalt at besetningen skal ut og seile – for gradvis å gjenoppta samme funksjoner som de hadde før dramaet.

Det er fortsatt uklart hva som var årsaken til ulykken, og hendelsen er under etterforskning.

Fregatten, som siden ulykken har ligget på grunn utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden skal nå berges, og Sjøforsvaret opplyste på en pressekonferanse søndag at de kommende uke vil starte med prosessen .