Sett på maken til storfe?

INNENRIKS 2018-11-28T08:50:51Z

Den australske oksen «Big Knickers» er 194 centimeter fra topp til klov.

Publisert: 28.11.18 09:50 Oppdatert: 28.11.18 10:50

Med sine nesten to meter høyde og 1,4 tonn, skiller «Big Knickers» seg merkbart ut i flokken. Den veier like mye som et neshorn, og er nesten like høy som basketballegende Michael Jordan.

Det utgjør rundt 4000 hamburgere, i hvert fall ifølge en uformell utregning fra australske ABC News .

Men «Big Knickers», som til daglig bor på en gård i Myalup i Australia, trenger ikke bekymre seg for å bli biff. Størrelsen gir enkelte fordeler for oksen, som nemlig er for stor for slakteriet.

– Han var for tung. Jeg ville ikke fått han gjennom slakteprosessen, så han vil nok leve lykkelige alle sine dager, sier bonden Geoff Pearson til lokalavisen Perth Now .

Oksen ble opprinnelig kjøpt for rundt 400 australske dollar, med hensikt å ta tak i flokken som leder og sjef. Ifølge bonden er «Big Knickers» en ledestjerne for resten av flokken, og hundrevis av kyr følger etter han hver gang han er ute og går.

Den er likevel et stykke unna å være verdens største levende storfe. Den æren tilhører ifølge Guinness’ rekordbok oksen Bellino, som ble målt til 202 centimeter på et dyrstevne i Roma i 2010.