NAGLE: Naglene er på en slik størrelse at de kan ta tilhørt et vikingskip på minst 15 meters lengde. Foto: Vestfold fylkeskommune

Mulig vikingfunn i Vestfold

En mann med metalldetektor har kommet over en rekke store skipsnagler på et jorde i Vestfold. Naglene kan ha sittet i et vikingskip, ifølge kulturarvsjefen.

– Det er gjort funn av skipsnagler som er så store at de kan ha sittet i vikingskip. Metalldetektorist Pål Fadum fant naglene oppå pløyelaget og leverte det til Vestfold fylkeskommune i henhold til rutinene, sier sjef for kulturarv Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune til Tønsbergs Blad .

Funnet er gjort på et jorde knyttet til Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Det er størrelsen på naglene som gjør muligheten for at de kan ha sittet i et vikingskip aktuell. Det skal så snart som mulig settes i gang et arbeidet med å skanne jordet med georadar for å finne ut hvor stort funnet er.

– Vi har gravd en kanal på 20 ganger 50 meter og funnet en del strukturer, men ikke fått tak i helheten ennå. Vi mangler vitenskapelig belegg for å si sikkert hva vi har funnet, sier Gansum.

I en pressemelding skriver Vestfold fylkeskommune at grunneier har gitt tillatelse til å undersøke området med georadar for å kartlegge området.

Det var ved hjelp av georadar at det spektakuære vikingskipsfunnet i oktober fant sted: