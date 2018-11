1 av 2 FEIL TALL: Dette er den opprinnelige pressemeldingen fra Oslo politidistrikt. Politiet

Politiet gikk ut etter VG-avsløring – publiserte feil tall

INNENRIKS 2018-11-13T11:54:19Z

Politiet har endret pressemeldingen hvor de forklarte bruken av påtaleunnlatelser mot utpekte gjengkriminelle. Tallene de brukte var feil.

Publisert: 13.11.18 12:54

Sent fredag ettermiddag publiserte Oslo politidistrikt en pressemelding som skulle forklare VGs avsløring om bruken av påtaleunnlatelser mot personer som kan knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods .

«Media har denne uken omtalt bruk av påtaleunnlatelser. Vi har forståelse for at dette er et komplisert tema og har derfor lagt ut en kommentar på våre nettsider» , skrev Oslo politidistrikt på Twitter .

Deretter ble det lenket til en pressemelding som lå ute på politiets nettsider (korrigert og oppdatert mandag 12. november).

I pressemeldingen ble det vist til en rekke tall som var egnet til å så tvil om VGs avsløring, hvor det kom frem at utpekte gjengkriminelle hadde sluppet straff i 159 saker og i stedet blitt gitt påtaleunnlatelser .

Nå viser det seg at tallene i politiets pressemelding var feil.

De gale tallene ble videre brukt til prosentregning for å få frem at de utpekte gjengkriminelle hadde blitt straffet i flere saker.

– Det var feil i tallene. Så enkelt er det, innrømmer pressesjef Unni Turid Grøndal i Oslo politidistrikt til VG.

Endret også tekst

Pressemeldingen fra politiet ble liggende ute i tre døgn, før den sent mandag ettermiddag ble korrigert.

Nå er tallene fjernet.

Det skjedde etter at VG hadde stilt spørsmål ved tallene som ble brukt.

– Teksten er stort sett den samme, men vi har tatt ut konkrete tall, sier pressesjefen.

Deler av teksten i pressemeldingen er også fjernet. Blant annet dette:

«Politiet er av den oppfatning at dersom disse forholdene hadde vært etterforsket og tatt med i tiltaler og dommer ville det ikke medført høyere straff og det ville ikke ha stoppet fremveksten av gjengkriminalitet i Oslo. Her er det andre tiltak som er viktigere, som rask etterforskning, varetekt og rask reaksjon.»

Den siste setningen i den opprinnelige pressemeldingen er også fjernet. Der sto det: «Det er således lite nyttig å dvele for mye på fortiden».

Publisert etter politiske reaksjoner

VG har bedt Oslo politidistrikt svare på flere spørsmål knyttet til pressemeldingen. Blant annet:

«Hvem initierte pressemeldingen og hvem laget den?»

«Den opprinnelige pressemeldingen ble avsluttet med: «Det er således lite nyttig å dvele for mye på fortiden». Hvorfor er dette borte?»

«I den opprinnelige pressemeldingen skriver dere at omfanget av påtaleunnlatelser, ikke er stort i antall. Dette er nå strøket. Hvorfor?»

«Dere skriver om påtaleunnlatelsene: «Politiet er av den oppfatning at dersom disse forholdene hadde vært etterforsket og tatt med i tiltaler og dommer ville det ikke medført høyere straff». Hva bygges denne «oppfatningen» på?»

Politiets pressemelding ble publisert fredag ettermiddag, etter at justispolitikere fra flere partier på Stortinget hadde reagert på bruken av påtaleunnlatelser. Det samme hadde justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Det hadde på det tidspunktet også kommet frem at riksadvokat Tor-Aksel Busch ber Oslo-politiet om en redegjørelse om bruken av påtaleunnlatelser i forbindelse med et møte om gjengkriminalitet i slutten av november.