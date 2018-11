Fremskrittspartiet bruker desidert mest offentlige penger på fest og moro – 1,4 millioner kroner, eller 26.900 kroner per ansatt/stortingsrepresentant i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Frp lover å bruke mindre offentlige penger på fest

2018-11-15

Utgiftene Frps stortingsgruppe fikk dekket til fest og moro i fjor, var spesielt høye. I år blir de lavere, lover partiet.

15.11.18

– Vi har forståelse for at pengebruken vekker reaksjoner, skriver Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak i en e-post til Aftenposten .

Han lover at de i år vil bruke langt mindre penger.

Avisas gjennomgang viser at Frps stortingsgruppe brukte 1,4 millioner kroner til fest og sosiale aktiviteter i fjor, tilsvarende 26.900 kroner per stortingsrepresentant. Det er betydelig mer enn det de andre partiene belaster statsbudsjettet med til samme formål og 57 ganger mer enn det statlige institusjoner kan bruke per person til såkalte velferdstiltak som julebord, sommerfest eller andre sosiale tiltak.

Pengene partiene bruker til velferdsformål for stortingsgruppene, overføres over statsbudsjettet.

– Etter valget i 2017 tok jeg tak i dette sammen med gruppeledelsen, og nivået på stortingsgruppens velferdsutgifter i 2018 vil være på godt under halvparten, skriver Solbak.

Høyres stortingsgruppe brukte nest mest penger til velferdstiltak med 13.551 kroner i fjor. Deretter følger KrF, Venstre og Ap med et hyggebudsjett like over og like under 4.000 kroner. SV brukte 2.300 kroner og Senterpartiet 1.800 kroner per ansatt/stortingsrepresentant.