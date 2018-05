UNN med kraftig kritikk i åpen høring på Stortinget: – Vi blør personell

STORTINGET (VG) Mads Gilbert og de andre akutt-legene på Universitetssykehuset i Tromsø frykter totalt sammenbrudd i luftambulansetjenesten allerede denne høsten.

– VI blør umistelig personell. Dette kan ikke fortsette, sa seksjonsoverlege Bård Rannestad ved UNN i Stortingets høring om luftambulansekrisen torsdag morgen.

I dag behandles representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å annullere anbud med selskapet Babcock, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

Ap, Sp og SV har signalisert støtte til forslaget om å annullere kontrakten. KrF har fremdeles ikke bestemt seg. Venste, Høyre og Frp er imot.

Uforsvarlig

– Vi mener krisen skyldes en uforsvarlig anbudsprosess, sa hans kollega Mads Gilbert.

Legene fra UNN, universitetssykehuset i Tromsø, fortalte i helse- og omsorgskomiteens høring at de hadde bedt om en prognose tidlig i mai, etter at to tredeler av pilotene på basen i Tromsø hadde eller var i ferd med å si opp.

Da meldte Lufttransport tilbake at de fryktet økende tap av piloter ut over sommeren og høsten «med et mulig sammenbrudd høsten 2018», sa avdelingsoverlege Frode Sørensen.

På spørsmål om hvordan beredskapssituasjonen ser ut fremover, svarer Gilbert:

– Fremover blir beredskapen variabel, så situasjonen er ustabil.

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.

Ansatte i Lufttransport FW har dermed begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. Dermed mangler selskapet nok piloter og flere ambulansefly har blitt stående på bakken.

Klinikkleder Terje Strand ved Oslo Universitetssykehus fortalte komiteen at han hadde vært inne i vurderingen av kravene til hele luftambulanse-operasjonen underveis i anbudsprosessen. Han ble spurt om risikoen ved operatrbytte var vurdert underveis:

– Jeg fikk beskjed om at det ikke kunne være med. Det var underlig og synd, sa Strand.

Administrerende direktør i Helse-Nord, Lars Vorland, snakket på vegne av de fire helseforetakene. Han forsvarte anbudsprosessen:

50 millioner spart

– Ambisjonen har hele tiden vært å forbedre tjenesten. Bedre flysikkerhet og bedre beredskap. Det er også bakgrunnen for denne anbudsrunden, sa Vorland.

Han la til at 50 millioner kroner spart for Helse Nord er 50 millioner kroner som kan brukes på annen helsehjelp:

– Jeg har respekt for at andre har andre syn, men vårt ansvar er å vurdere helheten, sa Vorland.

– Det er frigjort 50 millioner årlig med den nye kontrakten, Det er mye poenger, halvparten av det vi får i frie midler i året i Helse Nord, la han til.