VANT PRIS: – Denne prisen er en stor inspirasjon i det videre arbeidet med å gjøre Oslo til en sykkelby, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg i en kommentar til at hun er blitt tildelt Sykkelprisen 2018. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Sykkelpris til Lan Marie Nguyen Berg

NTB

Publisert: 04.06.18 22:52

Syklistenes Landsforening har tildelt Sykkelprisen 2018 til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for hennes arbeid for sykkelsatsing i Oslo.

Sykkelprisen blir delt ut annethvert år, og den blir gitt til en person som har fremmet bruk av sykkel i Norge.

«Hun har hatt et hovedansvar for en etterlengtet sykkelsatsing, som innebærer bygging av mange kilometer med ny sykkelinfrastruktur hvert år, for en ny standard for sykkeltilrettelegging og for bedre vedlikehold – året rundt», heter det i Syklistenes Landsforenings begrunnelse for å tildele Berg prisen.

– Denne prisen er en stor inspirasjon i det videre arbeidet med å gjøre Oslo til en sykkelby. Vi har bare så vidt begynt, sier byråden for miljø og samferdsel i en kommentar.

Berg er den niende vinneren av prisen. Tidligere har blant annet Aftenposten og Johan Kaggestad vunnet den.