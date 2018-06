BEVISSTLØS: En mann ble fraktet til sykehuset etter knivstikking i Sofienbergparken i Oslo. Foto: Eirik Borud

Mann knivstukket i Sofienbergparken i Oslo

Publisert: 04.06.18 20:46 Oppdatert: 04.06.18 21:32

Politiet leter etter flere gjerningspersoner som er blitt sett løpende fra stedet.

Politiet fikk melding om at en person var knivstukket i Sofienbergparken i Oslo klokken 19.55 mandag kveld.

– Han var bevisstløs da han ble kjørt til sykehuset, sier politiets operasjonsleder Chatrine Sylju.

Sylju opplyser at det ifølge vitner skal være snakk om flere gjerningspersoner som skal ha løpt fra stedet.

– Det er mye politifolk i området. Vi søker etter gjerningspersonene, snakker med vitner og gjør undersøkelser. Det er ingen ting som tyder på at knivstikkingen har vært tilfeldig. De har hatt en form for kontakt i forkant, sier Sylju.

Politiets innsatsleder, Nicolai Backe-Henden, forteller at politiet antar at det er tre stykker som har løpt fra stedet.

– Vi har ikke funnet noe gjerningsvåpen. Vi har sikker ID på offeret, sier Backe-Henden.

Vitne: – Må ha skjedd raskt

Et vitne VG har snakket med sier hendelsen må ha skjedd raskt, ettersom han plutselig kastet et blikk ut av vinduet og så en mann på bakken.

– Jeg løp ut og bort til ham. Da var det kommet flere til som la press på såret og ga ham hjelp. Det så ut som han blødde kraftig fra brystet.

Et annet vitne forteller at han kom til stedet like etter at det hadde skjedd.

– Da sto det tre-fire personer og hjalp offeret. Jeg tenkte at vedkommende ble tatt godt hånd om og løp derfor for å se om jeg kunne se gjerningspersonene i den retningen de forsvant, men de var borte.

VG har snakket med en person som var vitne til hendelsen. Han forteller at fem personer begynte å slåss. Vitnet sier til VG at mannen ble stukket i halsen.

– De kjente hverandre fra før

Innsatsleder Nicolai Backe-Henden ønsker ikke å kommentere skadene til mannen, men vitner VG har snakket med sier han kan ha blitt skadet flere steder i overkroppen.

VG har snakket med en person som kjenner den skadede, og som kom til stedet like etter at han var knivstukket, og forsøkte å gi førstehjelp.

– Det har bakgrunn i en konflikt. De kjente hverandre fra før. Jeg håper det går bra med ham, sier mannen som vasker hendene for blod når VG snakker med ham.