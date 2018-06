INSTA: Dette er bildet Torbjørn Røe Isaksen delte på Instagram. Mellom hendene holder han en rull med snusbokser. Foto: PRIVAT

Statsråd (snart 40) spurt om leg på Gardermoen

Publisert: 01.06.18 12:37 Oppdatert: 01.06.18 12:52

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (39) ser ikke ut til å tynges av alderen. Han måtte nylig vise legitimasjon da han skulle handle tax free-snus på Gardermoen.

Episoden har han selv delt på Instagram hvor han la ut et portrettbilde med en rull snusbokser som han kjøpte på Gardermoen da han tirsdag var på vei til et OECD-møte i Paris.

– Ble spurt om leg i tax free på Gardermoen. 40 er det nye 18. #winning #babyface, skriver han her.

Og oppdaterer innlegget med: – Noen har spurt om det er sant. Ja, det er helt sant. Kors på halsen, ti kniver i hjertet.

Til VG forteller næringsministeren, som fyller 40 den 28. juli, at han viste fram førerkortet til kvinnen som satt i kassen på tax-freen.

– Et stort kompliment

– Jeg spurte jeg om det var rutinekontroll, at de bestemte seg for å spørre alle. Men nei, det var ikke rutinekontroll. Jeg tok det som et stort kompliment, sier Røe Isaksen (H).

– Jeg trodde tiden for å bli spurt om leg er forbi, men der tok jeg feil. Men det er bra at de spør en gang for mye enn en gang for lite.

Snefrid Marthinsen (50), ekspeditøren som legget Røe Isaksen, sier til VG at hun ikke visste hvem han var.

– Jeg følte meg litt dum i etterkant. Men ikke fordi jeg som spurte om legitimasjon, sier hun til VG. Da statsråden spurte om det var rutinekontroll svarte hun;

– Nei, alle som ser ut som de er under 25 må vise leg. Har du babyface, så har du babyface, sier Marthinsen som også har kommentert Røe Isaksens Instagram-post.

– Gode gener

Torbjørn Røe Isaksen har selv hashtagget innlegget sitt babyface.

– Så hvordan beholder man babyface?

– Det avgjørende er selvfølgelig gode gener, men det er også viktig å si at man kanskje bare ser solskinnssiden av å ha babyface. Det er også mange ulemper med rødmussede bollekinn som jeg har. Man blir lett solbrent og det er vanskelig å se ordentlig sint ut, sier 39-åringen.

– Du har ingen gode tips eller ansiktskremer å anbefale?

– Nei, jeg bruker ingenting i ansiktet, men jeg sitter mye i skyggen, smiler statsråden.

Men han legger til at statsminister Erna Solberg nylig kommenterte at han begynte å bli grå i håret.

– Men det er sofistikert, det er ved tinningen, ler næringsministeren.

Derfor har han skjegg

Han mener skjegget bidrar til at han ser eldre ut.

– Jeg har i alle år tullet med at jeg har skjegg fordi jeg ser ut som en konfirmant uten.

– Er det derfor?

– Delvis det, og for å skjule en dobbelthake, sier Røe Isaksen som forteller at han har hatt forskjellige varianter av ansiktshår siden han var 20.

Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway, som driver tax free butikkene på Gardermoen, sier de er strenge på legitimasjon.

– Vi vil at de skal spørre hvis de er i minste tvil, sier han til VG.