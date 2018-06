EKTEPAR: Susan og Morten Sand foreviget noen år før hun ble syk. Paret giftet seg i 2012. Foto: Studio Oscar, Lillestrøm

Kona meldte ham på sykkelritt - deltar som enkemann

08.06.18

Morten Sand (37) ble påmeldt Den Store Styrkeprøven av sin kone. Hun døde av ALS i oktober i fjor. Neste fredag stiller mannen til start i Trondheim.

Nå håper elektrikeren fra Råholt i Akershus at han og kameratene klarer å samle inn penger til forskning på sykdommen som fører til muskelsvinn og sviktende lungefunksjon.

Det var Eidsvoll Ullensaker Blad som først omtalte saken. De er fire karer som skal sykle 543 km – Den Store Styrkeprøven – fra Trondheim til Oslo den 15. juni.

Fakta om Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): * Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre. * Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt. * Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner. * De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år.

Gutta, som regner med å bruke mellom 20 og 24 timer på det tøffe sykkelrittet, benytter anledningen til å samle inn penger til ALS Norsk støttegruppe.

Det var Morten Sands kone Susan, som døde av ALS i oktober, som meldte ham på sykkelrittet. Akkurat som hun hadde meldt ham på ski-Birken og sykkel-Birken 2017.

En dag av gangen

– Jeg hadde så vidt kommet hjem fra sykkel-Birken, det var en lørdag, før jeg onsdagen etter fikk en konvolutt med et kort hvor det sto at det bare var å holde hjula i gang for nå skulle jeg sykle Trondheim-Oslo, forteller Sand til VG.

– Jeg tror hun gjorde det for at jeg skulle komme i gang med treningen. Vi var ganske aktive før hun ble syk. Men hun gjorde det nok også litt for at jeg ikke skulle sitte hjemme og synes synd på henne. Vi visste hva som skulle skje og avtalte å ta en dag av gangen og ha det så bra som mulig, legger han til.

Susan ble bare 35 år gammel.

70.000 kroner så langt

Morten Sand vet at det blir et slit å sykle alle kilometerne sørover, men det er motiverende at de samtidig tråkker inn penger til en god sak. Torsdag kveld hadde det kommet inn over 70.000 kroner fra 310 givere. I utgangspunktet var målet å få inn 100 kroner per km eller 54.300 kroner.

– Jeg var ikke så motivert egentlig og tenkte at dette er vondt og et ork, men all oppmerksomheten og støtten gir en enorm motivasjon. Det er bare å bite tenna sammen og stå på, sier elektrikeren.

– Hårete mål

Det var Susans fetter, Jarle de Oliveira Granheim (37), som tok initiativ til innsamlingen på Facebook som han kalte Kjærlighetens styrkeprøve.

– Jeg tenkte at her har vi en kjærlighetshistorie som kan bidra til å gi inntekter til en god sak. Dette har gått over all forventning, det er helt utrolig, sier han til VG.

– Mitt ydmyke mål var 543 km ganger 100, som er 54.300 kroner. Det klarte vi på 40 timer. Nå sikter vi mot det dobbelte. Det er et hårete mål så hvis vi klarer det skal vi barbere leggene våre, ler han.

I tillegg til Morten Sand og Jarle Granheim skal også Jonas Aslesen Hvalbye og Ståle Granheim delta. Sistnevnte er også søskenbarn av Susan.