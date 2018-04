RØYKFYLT: Slik så det ut ved tunnelåpningen søndag kveld. Foto: Guro Valland, Bergens Tidende

Brann i jernbanetunnel i Bergen

Publisert: 29.04.18 22:08

2018-04-29

Det brenner i den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken. Brannvesenet har fått kontakt med to av tre som skal være inne i tunnelen.

110-sentralen i Hordaland melder på Twitter at det brenner i den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken i Bergen.

– Det brenner i en trafo cirka 600 meter inne i tunnelen fra Fløen-siden, sier operasjonsleder i 110-sentralen Hordaland, Ole Jacob Hartviksen til Bergens Tidende.

Klokken 22.14 melder brannvesenet i Hordaland at brannen er slukket, og at to personer blir hentet ut av tunnelen.

Omtrent samtidig melder politiet at alle personer er kommet til rette.

Operasjonsleder Hans Erik Thue forteller til VG at nødetatene jobber med å få kartlagt hvor mange personer som er inne i tunnelen. Foreløpig er det ingen ute, men brannvesenet har vært i kontakt med noen inne i tunnelen. Det er ikke bekreftet antall.

– Det er full røykutvikling. Luftambulanse er på vei til stedet, sier han.

– Vi har fått melding om at det var tre menn i tunnelen. To av dem har vi fått kontakt med, den tredje har vi ikke gjort rede for. Brannvesenet er på vei, sammen med ambulanse og politi, sier vaktkommandør i 110-sentralen, Ole Jakob Hartvigsen, til VG.