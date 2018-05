FIKK MELDING: Det var tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete som fikk den sjikanerende tekstmeldingen. Nåværende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum truet med anmeldelse om ingen meldte seg. Foto: Frode Hansen, VG

Politiet etterforsker ikke sex-meldingen i Senterpartiet

Publisert: 02.05.18 12:32

Politiet har konkludert med at de ikke vil etterforske den sjikanerende sex-meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete i 2016.

– Vest politidistrikt starter ikke etterforsking i saken. Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over 2 år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Den formelle beslutningen for avgjørelsen er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver politiet.

– En forholdsmessighetsvurdering inngår regelmessig som begrunnelse for en slik beslutning.

Vedum: - Tar det til etterretning

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er på reise i Mehamn i Finnmark. Han sier følgende om politiets beslutning:

– Dette må vi bare ta til etterretning. Politiet må gjøre sin vurdering, og det er det ikke noe vi kan gjøre med, sier Vedum til VG.

– Er du skuffet?

– Jeg begir meg ikke ut på noen gradering av politiets vurdering, svarer Vedum.

Han sa i et intervju med VG sist uke da politianmeldelsen av tekstmeldingen var levert, at fra Senterpartiets side var saken avsluttet med innleveringen av anmeldelsen. Dette gjentar han nå:

– Nå har vi brukt alle de midler partiet har i en sånn sak. Men vi vil kalle inn til et sentralstyremøte ved første anledning og håndtere saken videre i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG onsdag ettermiddag.

Tekstmeldingen med grovt innhold ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete under en hyttetur med ti deltakere i Storlien i Sverige natt til den 21. februar 2016.

Blant deltakerne på hytteturen var fylkessekretær Rune Hjulstad i Trøndelag Sp. Han sier i likhet med partielderen at han registrerer politiets avgjørelse om ikke å etterforske.

– Jeg får bare ta til etterretning at politiet har gjort sine vurderinger, sier Hjulstad til VG.

Sp: Ingen har meldt seg

Det var partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet som sa at dersom den eller de som står bak meldingen ikke meldte seg innen onsdag forrige uke, så ville saken gå videre til politiet.

Ingen meldte seg, og Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen leverte derfor en anmeldelse av den grove meldingen til politiet i Lærdal torsdag.

Ingen av de ti deltakerne på hytteturen på Storlien har meldt seg til Senterpartiet i løpet av langhelgen heller:

– Ingen har meldt seg, bekrefter generalsekretær Knut M. Olsen i Sp via medierådgiver Lars Vangen til VG.

Saken har allerede fått store konsekvenser, etter at den mest prominente festdeltakeren, 1. nestleder Ola Borten Moe, har trukket seg midlertidig som nestleder , i påvente av at sannheten om meldingen kommer frem.

Strafferamme på to år

De aktuelle straffebestemmelsene i saken ville være straffelovens § 266 og § 298. Forholdet ville vært foreldet etter den sistnevnte, informerer Vest politidistrikt.

– Straffeloven § 266 har en strafferamme på to år og etter denne bestemmelse er et eventuelt straffbart forhold ikke foreldet, skriver politiet i pressemeldingen, men konkluderer med at det ikke er rett å prioritere å etterforske saken.

Sexmeldingsaken har blitt en belastning for Liv Signe Navarsete (Sp). Legen hennes har valgt å sykmelde henne. Hun slet med et virus på balansenerven i 2014, og har fortalt VG at hun nå opplever noen av de samme symptomene som hun gjorde da.

Fordi hendelsen fant sted på Storlien i Sverige, risikerte Vedum å måtte overlate mulig etterforskning til svensk politi, men Politidirektoratet gjorde en vurdering av at en eventuell etterforskning kunne skje i Norge.