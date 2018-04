Omstridt norsk gigant skal gi Europa gass

Publisert: 22.04.18 09:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-22T07:40:42Z

Den er nøyaktig like høy som Eiffeltårnet. Med hundre ansatte om bord taues Aasta Hansteen-plattformen akkurat nå over 90 mil, fra Stord til langt ut i Norskehavet.

Sjefen for slepet ber deg tenke på at du sitter oppe i restauranten i Eiffeltårnet. Og opplever at tårnet plutselig beveger seg. 926 kilometer. På havet.

– Det er en helt majestetisk opplevelse, dette her. Du kan jo tenke deg selv: Aasta Hansteen er 320 meter høy – like høy som Eiffeltårnet, og vårt tårn er i fart. Det er verdens største plattform av sitt slag og det største som er trukket ut på sokkelen siden Troll A-plattformen i 1995. Vi har planlagt jobben i fire år og glir sakte nordover, sier Herbjørn Høslum til VG i helgen. Han er Statoils prosjektleder for slep og oppankring av plattformen.

Fakta Aasta Hansteen Fakta om plattformen Aasta Hansteen: Plattformen er 70 000 tonn tung og 320 meter høy. Kostnad: 38 milliarder kroner. Opereres av Statoil. Plattformen og feltet er bygget med leveranser fra Sør-Korea, Norge, Italia, Storbritannia, Japan, Belgia, USA, Tyskland, Singapore og Nederland. Plattformen har et boligkvarter med 98 lugarer og 108 senger. Bemanningen blir i drift 60 personer fordelt på tre skift gjennom døgnet. Forventet oppstart Aasta Hansteen er i slutten av 2018. Plattformdekket er designet for 25 år teknisk leve­tid, skroget har designle­vetid på 30 år.

Det er anslått at det er 54 milliarder standard kubikkmeter gass i Aasta-feltet, så med dagens salgspris på rundt to kroner per kubikkmeter betyr det verdier for 108 milliarder kroner.

– Bare tull; dette blir et tapsprosjekt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Det har kostet 38 milliarder kroner å produsere plattformen.

– Vi siger fremover i to knops fart



















1 av 8 Espen Rønnevik / Roar Lindefjel Woldcam

Produksjonsperioden på feltet er i dag beregnet til ni år fra planlagt oppstart i slutten av 2018, men fremtidige funn i området vil kunne forlenge feltets levetid.

– Vi siger fremover i to knops fart forbi Polarsirkelen og gassfeltet Aasta Hansteen som ligger 300 kilometer vest for Bodø. Holder vi timeplanen, tar vi sikte på å være framme med plattformen mandag 23 april. Det er moro, jeg har aldri vært med på noe større slep enn dette, sier Kenneth Aarset, som er ansvarlig for slepet i Subsea 7.

Fakta Fakta om sleperne Lengden på reisen fra Stord til feltet der den skal ankres opp er ca. 500 nautiske mil, eller 926 kilometer.

Fem taubåter fra tre selskap sleper plattformen, Subsea 7 er ansvarlig for slepet. Slepeflåten har til sammen 150.000 hestekrefter. De fem selskapene er: Solstad/Farstad, Buksér og Berging, Olympic Subsea, DOF og Siem Offshore. Hovedsleper er Skandi Vega, de andre fartøyene er Normand Ranger, Siem Opal, Normand Prosper og Skandi Iceman.

Det er faktisk 100 folk om bord på plattformen under slepet. Det er folk fra operatøren Statoil og leverandører, som jobber med klargjøring mens den seiler. Det er like mange folk med på de fem slepebåtene som Aarset drifter: 150.000 hestekrefter trekker den 70 000 tonn tunge plattformen nordover.

Aasta Hansteen skal oppankres og hente opp gass fra havbunnen 1300 meter nede i dypet i Norskehavet.

Plattformen er også helt sentral for byggingen av den 482 kilometer lange rørledningen Polarled, som ligger klar til å frakte gass fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna i Møre og Romsdal, der den skal eksporteres videre til det europeiske markedet.

Asia-problemer

Aasta Hansteen er en av mange norske plattformer/rigger som er bygget i Asia.

Det er omstridt både på grunn av kritikk mot dårligere kvalitet og ikke minst for dårlige HMS-forhold.

I 2016 døde en arbeider under byggingen av Aasta Hansteen ved Hyundai Heavy Industries i Ulsan, Sør-Korea. Statoil fremholder at det senere har vist seg å være en ikke arbeidsrelatert ulykke.

Teknisk Ukeblad skrev i 2015 at det ble alarmert om store HMS-problemer og mange arbeidsulykker ved verftet.

Den ble senere fraktet til Stord hvor understellet ble koblet sammen med plattformdekket.

Fakta Fakta om gassfeltet Aasta Hansteen Sammen med rørledningen Polarled åpner feltet et helt nytt gassområde i Norskehavet for eksport av gass til Europa. Aasta Hansteen ligger på 1.300 meters dyp i Vøring-området, drøyt 300 kilometer fra land i et svært værhardt område. Feltet ble funnet i 1997, og omfatter tre separate funn: Luva, Haklang og Snefrid Sør. På hvert av de tre funnene står en havbunnsramme og det bores syv brønner. Det er første gang det er installert havbunnsutstyr på så stort dyp på norsk kontinentalsokkel. Den 482 kilometer lange rørledningen Polarled skal frakte gass fra Aasta Hansteen-feltet til Shells anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal, der den kan eksporteres videre til det europeiske markedet.

– Økonomisk skandale

Bellona-leder Frederic Hauge sier de har fulgt Aasta Hansteen meget nøye. Han får ikke regnestykket til å gå opp.

– Mange av Stortingets forutsetninger er brutt og jeg mener det burde vært iverksatt gransking for å hindre at vi får et nytt Goliat. I utgangspunktet går kostnadene for Aasta Hansteen og Polarled med ti milliarder kroner i minus. Men etter utsettelser og overskridelser og det faktum at flere felt som skulle knyttes til Polarled, ikke kommer til å bli realisert, så ligger det an til å bli en økonomisk skandale.