KLAR TALE: Giskes tante Jorunn (90) er kjent som «tante Torunn» for hele arbeiderbevegelsen i Trondheim og er kjent for klar tale om norsk politikk.

Trond Giskes tante Jorunn (90): – Trond klarer seg i stormen

Publisert: 01.05.18 12:15 Oppdatert: 01.05.18 12:27

TRONDHEIM (VG) I et fullsatt menighetshus på Ila i Trondheim blir Trond Giske (Ap) hyllet med stående applaus. Hans tante Jorunn sier Ap nå må prioritere samhold i partiet.

Ikke lenger Ap-nestleder og ikke lenger i Aps sentralstyre. Men hovedtaler på 1. mai i Verdal – og trekkplaster for et fullsatt menighetshus og stående applaus på Ila. Det er den omdiskuterte Trond Giske på hjemmebane.

I salen sitter hun som for arbeider- og fagbevegelsen i Trondheim for alle er kjent som «tante Jorunn», et æresmedlem i partiet som er tanten til Trond Giske.

Hun har drevet valgkamp for åtte statsministerkandidater til Ap. Da hun fikk besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgkampen i fjor var hennes klare beskjed: «Du må vinne nå, Jonas! Jeg har ikke tid til å vente i fire år».

Men de tapte, i et historisk dårlig valgresultatet. Så kom #metoo og Giske ble fratatt nestledervervet i partiet.

– Trond klarer seg i stormen, det er det ikke farlig med. Men han er ikke alene i partiet han heller, er Jorunns klare beskjed til VG.

– Du sa til Jonas Gahr Støre at du ikke hadde mer tid og at han måtte vinne valget. Og så tapte dere valget.

– Nå har jeg fylt 90 år, men moren min hadde en søster som ble 102 og en som ble 103, så jeg har tenkt å slå den rekorden. På den tiden må vi klare å ta igjen flertall. Det er ikke tale om noe annet, sier Jorunn.

Hennes råd til Ap er å finne ut hva de skal gå for i politikken:

– De må bli enig om hva de egentlig skal prioritere, det er det første punktet. Og så må de følge det. Også må de ta opp kampen mot Sylvi Listhaug, for sånne holdninger er en uting i politikken.

– Hva tenker de at de bør prioritere mer av?

– Samholdet, både i partiet og i samfunnet, er beskjeden fra eldregeneralen.

Det etter en lang tid med splittende maktkamp i partiet. I et intervju med VG i dag avviser Jonas Gahr Støre at det ikke pågår en maktkamp i partiet nå .

– Hva med Trond, rådgir du ham?

– «Ja, ka du tru?» Du vet, jeg klarer jeg ikke å holde kjeften min. Vi snakker jo sammen, og det er klart jeg sier ting som kan oppfattes som råd. Men om han følger dem er en annen sak ...

Trond Giske ble hyllet i Trondheim på 1. mai, før turen gikk videre til Verdal, hvor han er hovedtaler under 1. mai-toget. I sin tale kom Trond Giske med et stikk til Aps søken mot KrF og sentrum før stortingsvalget i fjor. Valget som gikk så krisedårlig.

– Når folk setter seg på gjerdet og sier «vi er ikke helt sikker» så er det ikke fordi de ikke er sosialdemokrater nå. De er usikre på om vi er sosialdemokrater nok. Vi må aldri bli så opptatt av noen få ti tusen velgere som ligger mellom oss og Høyre at vi glemmer de velgerne som vil stille opp for en felles sosialpolitikk. Det er de som er vårt grunnfjell og det er dem vi skal mobilisere.

I sin tale kom Giske med et stikk til Arbeiderpartiet selv i fjor sommer, og deres plan om å øke skattene med 15 milliarder kroner.

– Vårt budskap kan ikke være hvor mye du må betale. Folk vet at du skal betale. Poenget skal ikke være at du skal betale mer, jevnfør en viss valgkamp, sier han, og påpeker at poenget må være hva du skal få ut av pengene.

