Sps 1. nestleder Ola Borten Moe støtter partileder Trygve Slagsvold Vedums trussel om anmeldelse mot han og de andre hytteturdeltakerne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hyttetur-deltakere støtter trussel om anmeldelse

NTB

Publisert: 22.04.18 14:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-22T12:07:50Z

Flere av deltakerne på hytteturen der det ble sendt en sexmelding til Liv Signe Navarsete, støtter Sp-ledelsens trussel om anmeldelse.

– Jeg håper at det ikke blir nødvendig med politianmeldelse, og at vedkommende som sendte meldinga tar til fornuft og sier unnskyld til Navarsete og partiet, sier Rune Hjulstad, som er fylkessekretær i Senterpartiet til NRK .

Hjulstad var en av de ti som deltok på hytteturen, åtte av dem har verv i Sp.

Både NRK og Dagbladet har jobbet med å få kontakt med deltakerne på hytteturen. Ikke alle har svart, og flere av har skrudd av telefonene sine.

– En god løsning

Nestleder Ola Borten Moe støtter også partilederens håndtering av saken.

– At vi har kommet hit, er et stort nederlag for oss alle sammen, men kanskje er det det som må til for å komme til bunns i saken, og finne ut hva som har skjedd. Og i alle tilfeller få satt punktum, sånn at vi får kommet oss videre og partiet kan begynne fokusere fullt på politikken igjen, sier han til NRK.

– Dette er en svært krevende situasjon for Liv Signe, for partiet og for alle oss som har vært på denne turen og ikke har noe med tekstmeldingen å gjøre. Dette var ikke en kollektiv handling. Dette er det en enkeltperson som har gjort. En enkeltperson som også har brutt tilliten mellom gode venner, legger han til.

To av de andre deltakerne på turen, nåværende ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram og Sp-rådgiver Jostein Grande, støtter også Vedums ultimatum.

– Det synes jeg høres ut som en god løsning. Vi må komme til bunns i dette nå, og vedkommende som har gjort dette det må tenke seg om og stå fram, sier Grande til Dagbladet.

– Jeg støtter partilederens håndtering av saken, og utover det har jeg ingen andre kommentarer, sier Gram.

-Uhørt

– Det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått. Nå har vi kommet så langt og så dypt ned i denne saken at vi som parti ikke har flere virkemidler for å komme dypere inn i materien, sier Vedum til NTB lørdag kveld.

Senterpartiet har den siste tida jobbet med å komme til bunns i hvem som sendte den grove meldingen til Liv Signe Navarsete (Sp) en lørdagsnatt for to år siden.

Derfor har partilederen nå satt en tidsfrist. Dersom den, eller de, skyldige ikke melder seg innen førstkommende onsdag, så går saken videre til politiet.

Saken skal også diskuteres under partiets sentralstyremøte mandag

– Viktig med en avklaring

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg. Han var på en hyttetur med ti mann, og flere kjente Sp-profiler da meldingen ble sendt. Ingen har erkjent å ha sendt meldingen.

Søberg har selv nektet for å ha sendt meldingen, og har blitt trodd på sin forklaring av Navarsete og partiet.

– Det er viktig at vi nå får en avklaring, både for Navarsete og for dem som ikke har gjort det, sier Vedum.