TABU: Høyres nestleder i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland, tar opp et tabutema. Sex på institusjon. Her foran Madserudhjemmet i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Høyre vil ha mer sex på sykehjem

Publisert: 04.05.18 13:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-04T11:03:52Z

I dag legger regjeringen frem en stortingsmelding, hvor en av sakene er eldresex. – Dette har vært et tabu, men vi ønsker å legge bedre til rette for sex blant eldre på sykehjem, sier Sveinung Stensland.

– Når vi debatterer forbedringer på syke-/eldrehjem, så diskuterer vi bygninger, økonomi, antall ansatte på jobb, medisinbruk og veldig mye annet som ikke handler om hva de eldre faktisk skal gjøre når de er på institusjon. Når regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen «Leve hele livet» , så ønsker vi at det også skal bli fokus på de eldres behov, sier Stensland:

– Og et av behovene er at de i større grad bør legges til rette for varme og nærhet – hvor sex er et slikt behov. Det er et behov som ikke slås av selv om en av to i et parforhold får pleiebehov og må på institusjon, sier Stensland, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Du vil ha mer sex på sykehjem?

– Ja, for ektepar som ønsker sex på institusjon, er rammene i dag for dårlige. Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal ha sex på sykehjem. Dette er tabubelagt og det er derfor viktig at vi i forbindelse med meldingen , benytter anledningen til å sette temaet på dagsorden.

Vil ha sex opp på bordet

– Hva vil dere konkret gjøre?

– Vi vil faktisk at folk skal leve hele livet, og det inkluderer nærhet og kjærlighet også når eldre havner på institusjon. Trygghet og varme er noe du skal ha fra vugge til du går ut av denne verdenen. Når det gjelder konkrete tiltak så er vårt forslag til garanti om dobbeltrom for par som vil ha det, et slikt tiltak.

– Men det dreier seg like mye om å fjerne sex som tabu når de gjelder eldre på institusjon. Vi vil at det skal bli like normalt å prate om som sex blant yngre grupper. Undersøkelser viser at eldre nyter sex langt opp i livet.

Han sier det dreier seg om å lage en kultur for både å prate om det og legge til rette for seksuell kontakt.

– Vi må få problemstillingen på dagsordenen, i hverdagen der ute med ledelsen og pleierne på institusjonene. Det må bli noe man venner seg til å ta hensyn til og legge til rette for.

68-erne kommer

Stensland sier eldre forandrer seg gjennom generasjoner.

– Eldrebølgen som nå slår er 68-erne og en mye mer frigjort etterkrigsgenerasjon hvor sexfrigjøring var viktig. De har nok i større grad enn tidligere generasjoner, tatt med seg et aktivt sexliv opp gjennom livet og inn i aldersdommen – og det bør vi legge til rette for at de kan forsette med så lenge de vil.

Stensland har tidligere tatt initiativ for å hjelpe eldre til sex.

– Jeg har tatt til orde for at eldre med impotensproblemer skal få Viagra på blå resept. Men det fulgte bransjen aldri opp: Ingen av legemiddelfirmaene søkte om refusjon. Det fikk de høre da jeg traff dem i et møte nylig.

– Det som skjer under dynen

Aps talsperson, Ingvild Kjerkol, er enig. Hun sier Arbeiderpartiet vil lege til rette for lyst hele livet, men at de har en viktig nyanse.

– Jeg er helt enig i at dette er tabubelagt og at vi skal legge til rette for at eldre skal ha sex på eldrehjem, sier hun:

– Men vi vil bruke ressurser på at eldre skal bo hjemme sammen lengst mulig. Da betyr det å leve et helt liv sammen, også å dele det som skjer under dynen, med den du er glad i.

– Jeg skjønner ikke problemet.

KrFs talsperson, Olaug Vervik Bollestad, svarer slik:

– Jeg skjønner ikke problemet: Vi må ta vare på og legge til rette for alle sider av et menneskes liv. Jeg kjenner folk som har truffet kjærligheten på aldersbolig.

– Er du enig i at sex på institusjon er tabu?

– Ja, det er en utfordring; mange eldre i dag synes nok det vanskelig å prate om, men jeg opplever at sykepleiere, hjelpepleiere og leger er mer opptatt av å tilrettelegge for seksualitet enn tidligere. Jeg tror det vil endre seg; vi som er en generasjon yngre, er mer vant til å snakke om seksualitet.

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er glad for at Stensland løfter sex blant eldre som tema.

– Det er veldig bra at vi faktisk diskuterer noe annet enn mangel på sykehjemsplasser eller utfordringene med demens. Vi trenger også fokus på det som skjer i hverdagen på hjemmene.