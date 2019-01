MØTTE I RETTEN: Christer Tromsdal (50) møtte i dag i Asker og Bærum tingrett. Foto: Marte Vike Arnesen

Forsvarere sår tvil i «Slegge»-saken: Offeret hadde våpen

Aktor mener Christer Tromsdal sto bak et alvorlig anslag mot rettsstaten. Tromsdals forsvarer mener dette er uavklart og peker på at offeret hadde våpen.

Publisert: 08.01.19 14:01

En smilende Christer Tromsdal, iført grå dressjakke, spaserte inn i rettssalen i Asker og Bærum tirsdag morgen.

Like før hadde en 33 år gammel mann, et tidligere gjengmedlem i Oslo, satt seg til rette iført en svart Barcelona-drakt.

Samtidig fikk pressen beskjed om at meddommerne i saken ikke ville filmes eller tas bilder av under rettssaken. Da måtte de eventuelt sladdes.

I juni 2012 ble et eldre ektepar angrepet av maskerte menn med slegge i sitt eget hjem. Politiet mener de var torpedoer som slo til mot feil hus – og at planen egentlig var å ramme en fagkyndig meddommer på vegne av finansakrobaten Christer Tromsdal (50).

I fjor sommer ble Tromsdal og et tidligere gjengmedlem (33) fra Oslos kriminelle underverden tiltalt i straffesaken – seks år etter angrepet mot det eldre ekteparet på Vollen i Asker.

Slegge-saken I tidsrommet 29. mai 2012 til søndag 7. juni 2012 ga finansakrobaten Christer Tromsdal et oppdrag til et tidligere gjengmedlem (33): Påfør en fagkyndig meddommer slik skade at han er ute av stand til å fortsette som dommer i en pågående straffesak mot finansakrobaten, ifølge tiltalen. Eks-gjengmedlemmet engasjerte flere personer, som fortsatt ikke er identifisert av påtalemyndigheten, ifølge tiltalen. Sent om kvelden søndag 17. juni 2012 banet to maskerte menn seg adgang til huset til et eldre ektepar på Vollen i Asker, står det i tiltalen. Anslaget som ble gjennomført er utført under særdeles skjerpende omstendigheter, blant annet fordi det voldte fare for noens liv, ble begått i fellesskap og fremsto organisert, står det i tiltalen. De to mennene slo seg inn gjennom verandadøren med en slegge, men lyktes ikke å skade den eldre mannen i huset, som de trodde var den fagkyndige meddommeren, ifølge påtalemyndigheten. Finansakrobaten må også svare for trusler mot to menn som har vitnet i straffesaken om meddommeren. Internt i politiet har saken fått kallenavnet «Slegge-saken». Det skyldtes en blå slegge som torpedoene brukte til å slå seg inn i boligen. Hovedpostene i tiltalen gjelder for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha påvirket en aktør i en straffesak og forsøk på uprovosert grov vold med redskap. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld.

Påtalemyndigheten mener at finansakrobaten ga eks-gjengmedlemmet oppdraget med å hyre inn torpedoer til anslaget.

Begge nekter straffskyld.

Helt uforståelig

Aktor Stein Vale sier at måten de ukjente gjerningspersonene gikk frem på, var helt uforståelig for ekteparet.

– Anslaget ga ikke preg av å være et ordinært innbruddstyveri. De jaktet på mannen i huset. For ekteparet var det helt uforståelig at de skulle bli oppsøkt på denne måten. De har ikke en livsførsel som gjør at de skulle bli utsatt for noe sikt. De var kjent med at naboen, var meddommer i en pågående straffesak som gikk for Oslo tingrett, sier Vale i retten.

– Det som straks ble en teori, i for seg fra ekteparets side, men også fra politiet, var at dette rettet seg mot meddommeren og at de to maskerte mennene hadde gått inn i feil hus. Et svært alvorlig anslag mot rettsstaten, sier Vale.

– Tunnelsyn

– Dette er et anslag mot en dommer i rettsvesenet, sier aktor. Det er ikke sikkert at det er det. Vi vil presentere spørsmål og beviser. Det kan tenkes at de som tok seg inn i dette huset, nettopp skulle til dette huset, sier Tromsdal-forsvarer, Mette Yvone Larsen i retten.

Tromsdal nekter å ha noe med anslaget i Vollen å gjøre.

– Det er faktisk ikke etterforsket at personen som opplevde innbruddet, hadde våpen og ammunisjon i nattbordsskuffen. Hvor vanlig er det at en person har pistol og ammunisjon og går på badet og lader pistolen? Dere må ikke bestemme dere allerede om at dette er et anslag mot meddommeren, sier Larsen til retten.

Hun mener Vale fremstiller det som at det er gjort mye etterforskning av saken før den ble henlagt første gang. Dette mener hun ikke er riktig. Hun hevder at politiet fikk såkalt tunnelsyn. Ifølge VGs opplysninger fikk naboen lansert hypotesen fra en etterforsker i politiet i Asker og Bærum.

Ekteparets bistandsadvokat, Vibeke Bein Bæra, sier til VG at Larsens teori er spekulativ og at ingenting peker i retning av at ekteparet skulle bli utsatt for et anslag.

33-åringens forsvarer, Vidar Lind Iversen, sier også at retten må stille seg spørsmålet om de ukjente gjerningspersonene faktisk gikk inn i feil hus.

– Statsadvokaten sa dette ikke bar preg av ran eller innbrudd. Man vet ikke hvem som har vært der inne. Man vet ikke om gjerningspersonene var forberedt på at det var folk hjemme der. Det kan være årsaken til at det ble høy temperatur der inne. Dette vet man ikke, sier Lind Iversen.

Larsen gjentok flere ganger at kunsthandleren Terje Hvidsten og en eiendomsmegler er svært viktige vitner i saken.

Anmelder lekkasjer

I går publiserte VG skjulte opptak som politiet mener viser at Christer Tromsdal sto bak bestillingen av torpedoer.

Dette ble tema helt i starten av rettssaken i dag. Tromsdals forsvarer var svært frustrert over at opplysningene om opptakene, ble publisert før rettssaken var i gang.

– Jeg håper ikke meddommerne har lest Verdens Gang. Bevismateriale som ikke er presentert i retten, er presentert der. Jeg må si at jeg er ganske lei av dette som forsvarer. Vi vil innlevere en politianmeldelse på denne lekkasjen. Vi vil be Spesialenheten etterforske hva som har skjedd og vi vil inngi en politianmeldelse mot konkrete personer, sier Tromsdals forsvarer, Mette Yvonne Larsen.

Hun sier hun har vurdert å be om lukkede dører.

Dommeren sier han nylig ble kontaktet av påtalemyndigheten og aktor Stein Vale om artikkelen i VG.

– Jeg hadde en telefonkonferanse med mine meddommere og var tydelig at det vi skal legge vekt på er det som blir sagt under hovedforhandlingen. Jeg oppfordret dem om å ikke lese medieoppslaget, sier dommer Nils Ole Bay.