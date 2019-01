Tre helikoptre settes inn i søk etter savnede skigåere

INNENRIKS 2019-01-04T08:23:48Z

TAMOKDALEN (VG) Politiet vil fredag gjøre et nytt forsøk på å søke etter de fire som er savnet etter et skred i Troms.

Publisert: 04.01.19 09:23 Oppdatert: 04.01.19 10:31

VGs reporter er på plass i Tamokdalen, hvor politiet like før klokken 09.30 sperret av området for at et helikopter skulle få lande.

Det er klargjort for at det kan lande mer enn et helikopter, opplyser politiet på stedet. Totalt er det planlagt at tre helikoptre skal delta i søket etter den svenske kvinnen og de tre finske mennene, som har vært savnet siden onsdag.

– Vi har endelig flyvær til å dra opp og se på området for å kartlegge om det er sikkert nok til at mannskapet kan begynne å jobbe der oppe. Vi har skredeksperter fra NVE som er med helikoptre og utstyr som kan søke etter mobiler og skredpeilere, sier innsatsleder Roald Berntsen til VG.

– Sender de, skal det bli fanget opp signaler.

– Vi skal begynne å jobbe i området. Et militært helikopter er på vei, som skal frakte geologer opp. Et helikopter fra luftambulansen skal søke etter signaler og et Daisy Bell-helikopter kan sprenge bort skavler, sier Berntsen.

En bil som står ved bunnen av Blåbærfjellet må flyttes. Det er uvisst om den tilhører noen av de savnede.

Torsdag kveld fløy et ambulansehelikopter fra Universitetssykehuset i Nord-Norge over skredområdet, men måtte snu på grunn av værforholdene. Det samme måtte et helikopter fra Forsvaret.

Nedenfor fjellet, der VG står, er værforholdene mye bedre fredag. Nesten vindstille og lite snø i luften. I fjellet har tåken letnet, og det ser ut til å være god sikt og klarvær.

Det var en femte person i turfølget, en svensk statsborger, som meldte de fire skiløperne savnet. Det går skispor inn i skredområdet, men ikke ut. Derfor antar politiet at de fire kan være tatt av skred.

– Han er selvsagt svært preget av det som har skjedd, sa innsatsleder John Kåre Granheim i Troms politidistrikt til VG torsdag kveld.

Den femte personen i turfølget får oppfølging fra helsevesenet, skriver politiet i pressemeldingen.

– Uvær og økende skredfare gjør redningsoperasjonen svært krevende. Skredfaren er for stor til at bakkemannskap kan settes inn i området, og værforholdene har så langt torsdag ikke gjort det mulig med helikoptersøk, skriver politiet i pressemeldingen.

Videre opplyser politiet om at det har vært forberedt for søk med utstyr som kan søke etter mobilsignaler, men at det torsdag kveld ikke er noen signaler fra mobiltelefoner i området.