Ber om granskning etter Sarpsborg-drapet

Sarpsborg kommune ber selv om at det blir åpnet tilsynssak etter drapet i desember, der en mann i 30-årene er siktet for drapet på ektefellen.

Det kommer frem i et brev sendt til fylkesmannen den 3. januar.

– Vi anmoder fylkesmannen om tilsyn i alle alvorlige saker. Det er for å sikre det arbeidet vi har gjort i henhold til kommunens tjenester, og er rutine, sier Kirsti Skaug, kommunesjef for velferd i Sarpsborg kommune.

I tillegg vil kommunen starte en intern gjennomgang av alle kommunale tjenester som berørte den siktede mannen og hans familien. Også dette er vanlig prosedyre, forteller Skaug.

Fikk psykiatrisk hjelp

Den drapssiktede mannen i 30-årene er også siktet for vold mot et av parets to barn, og er fra tidligere tiltalt for uaktsomt drap på deres fire måneder gamle baby i februar 2017. Han har sittet i varetekt siden 29. desember.

I en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mars 2017 kom det frem at mannen hadde helsemessige utfordringer, og slet fysisk og psykisk. Dette skal ha vært relatert til hans flukt fra Syria, samt sønnens dødsfall, og han skal ha vært under oppfølging av et psykiatrisk fagteam under varetektsperioden i Oslo fengsel.

En tidligere nabo fortalte til VG i desember at han fikk inntrykk av at den siktede ikke fikk tilstrekkelig oppfølging, og at han var frustrert.

Skaug forteller til VG at den interne gjennomgangen vil se på alle tjenester som berørte siktede og hans familie.

– Det er derimot opp til fylkesmannen å velge om de vil se på enkelttjenester, eller det helhetlige bildet, svarer Skaug.

Kommunen har ikke kunnet gi mer konkret informasjon om hva slags hjelp mannen har fått, på grunn av taushetsplikt som også berører barna.

– Familien har fått tett oppfølging over år, og det har vært gjort kontinuerlige vurderinger av hvilke tiltak som skal settes inn, sa Kirsti Skaug, fungerende rådmann i Sarpsborg kommune, til VG i desember.