FIKK MINDRE ABORT-ENDRING: KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Robstad på vei inn til i møte med landsstyret på Gardermoen. Møtet skal ta stilling til regjeringsplattformen, med langt mindre abort-gjennomslag enn de ønsket seg. Foto: Helge Mikalsen

Ap godtar ingen endringer: Lover abort-kamp i Stortinget

INNENRIKS 2019-01-17T15:07:18Z

GARDERMOEN (VG) Solberg-regjeringen vil møte massiv motstand fra Ap på ethvert forslag om å endre retten til fosterreduksjon i regjeringsplattformen.

Publisert: 17.01.19 16:07

– Vi kan love dem kamp i Stortinget. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å være med på noen form for innskrenking av abortloven, sier Ingvild Kjerkol , Aps helsepolitiske talskvinne, til VG.

De topptillitsvalgte i Høyre, Frp, Venstre og KrF sitter nå bak lukkede dører på to hoteller ved hovedflyplassen og får den første gjennomgangen av regjeringsplattformen fra Granavollen.

KrF fikk nei

VG meldte onsdag kveld at KrF ikke fikk gjennomslag for endringer i den omstridte paragraf 2C i abortloven, selv om statsminister Erna Solberg åpnet for å endre bestemmelsen.

Men det ligger an til innstramninger i muligheten for å redusere antall foster i en flerbarn-graviditet, kjent som tvillingabort.

– Det er veldig spesielt at det er Høyre og Erna Solberg som har åpnet for slike endringer. Det er en bekreftelse på at høyresiden mener at denne loven som er så inngripende i menneskers liv, kan forhandles om i et maktspill, sier Ap-representanten.

Flere mulige løsninger

VG er kjent med at forbud mot fosterreduksjon har vært et aktuelt alternativ. Et annet har vært å la abortnemndene ta stilling til kvinnens eget ønske om en fosterreduksjon. Det kan også begrenses til medisinske kriterier, men det er foreløpig ikke kjent hva partiene konkret er blitt enige om i regjeringserklæringen.

Dagens praksis med fosterreduksjon er et resultat av en tolkning som regjeringens jurister har gjort. I 2016 fremmet KrF og Sp forslag i Stortinget om å stoppe denne praksisen , men fikk ikke flertall.

Etisk forkastelig

– Uansett modell vil dette være innskrenkninger i abortloven. Loven skiller ikke på antall foster, og prinsippet er at abort er kvinnens selvbestemte valg innenfor 12 ukers fristen. Et forbud som leder kvinner til å ta mer ytterliggående valg, som å avslutte hele graviditeten, er etisk forkastelig for Ap, sier Kjerkol.

– Kan partiene ha funnet løsninger hvor regjeringen kan legge føringer på fosterreduksjon uten å gå til Stortinget?

– Da Stortinget hadde en grundig behandling av spørsmålet, sa helseminister Bent Høie (H) at enhver endring måtte til Stortinget i form av en lovendring. Endres premissene nå og regjeringen gjør dette på egen hånd, ja da har helseministeren forledet Stortinget, svarer Kjerkol.