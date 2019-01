Slik endres abortloven: KrF og Erna tapte abort-slaget

GARDERMOEN (VG) Regjeringen vil forby tvillingabort, men statsminister Erna Solberg (H) og KrF lyktes ikke i felles ambisjon om å fjerne «diskrimineringen» i paragraf 2C.

– Det var ikke flertall for å gjøre denne endringen. VI klarte ikke å forhandle det fram, sa statsminister Erna Solberg (H) til VG, sa hun presenterte regjeringsplattformen .

– Vi klarte ikke å endre abortloven på dette punkt. Det er jeg lei meg for. Det var en viktig sak for KrF, men også for meg personlig, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF) da de fire partiene presenterte den politiske plattformen torsdag kveld.

Lovendring på fosterreduksjon

Solberg hadde da allerede presisert at den eneste endringen som kommer i abortloven, er en formulering om å «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger, kjent som fosterreduksjon, i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

– Ingen av landene rundt oss har tillatelse til å utføre fosterreduksjon. Det er en god begrunnelse for at vi kan gjøre denne endringen, sa Solberg, og la til at dette hadde fått tilslutning også i Høyres stortingsgruppe.

Men Arbeiderpartiet har allerede varslet at de vil kjempe imot også denne mindre endringen i abortloven;

– Et lite mindretall har fått innflytelse over et betydelig flertall for å svekke kvinners selvbestemmelse, tordner Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor VG.

– Vi kan love dem kamp i Stortinget. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å være med på noen form for innskrenking av abortloven, sa Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne, til VG tidligere torsdag.

– Tolkning av loven

Men Sp er uenig med Ap og lover støtte til innstramningen.

Kjersti Toppe, som er Sps helsepolitiske talskvinne, er derfor glad for nyheten om at KrF og regjeringspartiene ble enige om å stoppe fosterreduksjon.

– Dagens åpning for fosterreduksjon er ikke resultatet av en lovendring, men en tolkning av gjeldende lov. Ettersom det er medisinsk og teknisk umulig å gjennomføre en fosterreduksjon før svangerskapsuke 12, er det bare rimelig at inngrepet underlegges behandling i nemnd, som alle andre ønsker om abort etter uke 12, sier Toppe.

Likeverdsreform

Både Solberg og Ropstad trekker fram KrF har fått gjennomslag for partiene kaller for en likeverdsreform som skal gjøre livet enklere for familier som har barn med spesielle behov.

– De som har sterkt funksjonshemmede barn skal få mer hjelp, sier Erna Solberg.

Den nye regjeringen vil også «legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.»