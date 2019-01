HUNDEGLAD: Her er Anne-Elisabeth Hagen med familiens tidligere hund. Hun har vært savnet siden 31. oktober. Foto: PRIVAT

NRK: Familiens valp funnet sperret inne

INNENRIKS 2019-01-12T17:42:28Z

Etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant skal familiens valp ha blitt funnet sperret inne på et rom, skriver NRK.

Publisert: 12.01.19 18:42 Oppdatert: 12.01.19 19:21

Ifølge kanalen hadde kvinnen som nå er sporløst forsvunnet skaffet seg en ny hund av rasen Whippet. Valpen skal ha vært sperret inne på et rom i huset da Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober i fjor, skriver NRK .

Kona hadde forsvunnet i løpet av morgenen eller formiddagen, tror politiet. Tom Hagen har ifølge det VG erfarer forklart at han fant han et brev med et løsepengekrav og trusler om at kona kunne bli skadet dersom han kontaktet politiet eller mediene.

– Har gjerningsmannen håndtert hunden, kan DNA ha smittet over, sier den pensjonerte politimannen og hundeføreren Kittil Haugen til NRK .

Politiet ønsker ikke å kommentere om de har gjort undersøkelser av hunden.

Ingen livstegn

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen har blitt kidnappet av ukjente gjerningspersoner, ettersom det er stilt krav om ni millioner i løsepenger og fremsatt grove trusler.

De hadde jobbet i det skjulte med saken helt siden 31. oktober da de denne uken gikk ut med den offentlig. Politiet trenger flere spor. Etter at de gikk ut offentlig har det imidlertid ikke vært noe mer kontakt med de angivelige kidnapperne, fortalte etterforskningsleder Tommy Brøske til VG i går.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Politiet har fått inn over 500 tips, også om mulig skjulested . Syklisten som er fanget opp på overvåkningsvideoene er sjekket ut av saken, men politiet jakter fortsatt to menn som gikk utenfor Tom Hagens jobb dagen kona forsvant.