Her er den nye Solberg-regjeringen

INNENRIKS 2019-01-22T10:16:55Z

Tirsdag presenterer Erna Solberg sin nye regjeringskabal på Slottsplassen. Aldri før har det vært så mange statsråder i den norske regjeringen.

Publisert: 22.01.19 11:16 Oppdatert: 22.01.19 11:47

Den utvidede regjeringen består av 22 statsråder, som fordeler seg slik: Ni til Høyre, syv til Frp, tre til Venstre og tre til KrF. Dette er den største regjeringen noensinne, ifølge regjeringens egne nettsider .

Mens landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) returnerer til Stortinget, har statsminister Erna Solberg (H) fått fire helt nye regjeringsmedlemmer :

Fra KrF blir Dag Inge Ulstein utviklingsminister , Kjell Ingolf Ropstad blir barne- og familieminister og Olaug V. Bollestad blir landbruks- og matminister.

I tillegg blir Frps Ingvil Smines Tybring-Gjedde beredskapsminister, noe som gjør at Frp beholder sine syv statsrådsposter, selv om Hoksrud ryker ut av regjeringen.

Høyres Nikolai Astrup forlater posten som utviklingsminister, og tiltrer en ny ministerpost som digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De nye regjeringsmedlemmene ble presentert for pressen på Slottsplassen klokken 11.15, til stor applaus fra de mange oppmøtte. Man kunne også høre folk i bakgrunnen rope «la oljen ligge» – se video under:

Endret ansvarsområde

VG har tidligere fått bekreftet at to av de nåværende statsrådene får endret ansvarsområdet sitt. Kulturminister Trine Skei Grande (V) får utvidet ansvarsområde, og blir kultur- og likestillingsminister . Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) får tittelen justis- og innvandringsminister.

Les også: Dette blir den nye regjeringens politikk

Disse statsrådene fortsetter på samme post som før:

Erna Solberg (H) statsminister

Siv Jensen (Frp) finansminister

Jan Tore Sanner (H) kunnskaps- og integreringsminister

Jon Georg Dale (Frp) samferdselsminister

Monica Mæland (H) kommunalminister

Bent Høie (H) helseminister

Ine Marie Eriksen Søreide (H) utenriksminister

Torbjørn Røe Isaksen (H) næringsminister

Anniken Hauglie (H) arbeids- og sosialminister

Frank Bakke-Jensen (H) forsvarsminister

Åse Michaelsen (Frp) eldre- og folkehelseminister

Ola Elvestuen (V) klima- og miljøminister

Iselin Nybø (V) forsknings- og høyere utdanningsminister

Harald Tom Nesvik (Frp) fiskeriminister

Kjell-Børge Freiberg (Frp) olje- og energiminister

Mange av regjeringsmedlemmene fikk overlevert blomster og klemmer av venner og familie som hadde møtt opp på Slottsplassen.

Klokken 11.55 skal statsministerne og de tre partilederne møte pressen i regjeringens representasjonsanlegg.

Hareide: – Blandede følelser

Nylig avgått partileder i KrF, Knut Arild Hareide , var blant dem som møtte opp på Slottsplassen tirsdag.

Han sa han var der fordi han gledet seg over å se tre av sine partifeller nå bli utnevnt til statsråder, men innrømmet også at han sto der med blandede følelser etter at han først tapte kampen for å få partiet til å velge å gå i samarbeid med venstresiden, for så å måtte trekke seg som partileder.

I forbindelse med endringene i regjeringen, er det i statsråd også gjort endringer blant statssekretærene . KrF-veteran Hans Olav Syversen gjør comeback i politikken og blir statssekretær på Statsministerens kontor. Han deltok også i regjeringsforhandlingene på Granavollen.

Klager til partiledelsen

At Helleland mister statsrådsposten som barne- og likestillingsminister, og at den nye regjeringen ikke har noen representanter fra Trøndelag , har skapt opprør blant flere trøndertopper .

Tirsdag morgen var arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre samlet til et ekstraordinært møte om saken .

– Vi har nå forfattet et skriv til partiledelsen der vi uttaler at vi ikke er tilfreds med at Trøndelag ikke er representert i regjeringen. Når du skal sette sammen en regjering, er det viktig at alle landsdeler er representert, sa leder Michael Momyr til VG etter møtet.

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, synes vrakingen er uakseptabel.

– Det er en arroganse overfor landsdelen som jeg ikke hadde forventet av Erna Solbergs regjering. De siste 50–60 årene er det ingen som har turt å eksperimentere med en trønderfri regjering, unntatt Thorbjørn Jagland. Det gikk ikke så bra. Den satt som kjent mindre enn ett år, sa Skjøtskift til VG mandag kveld.