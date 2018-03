MÅ MØTE: Den tiltalte idrettsprofilen og hans kone plikter å følge rettssaken i Oslo tingrett. Saken er foreløpig ikke berammet. FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Idrettsprofil tiltalt for menneskesmugling

Publisert: 02.03.18 14:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-02T13:15:14Z

Politiet mener idrettsprofilen i 50-årene fra Oslo smuglet inn tre kvinner til Norge og opplyste til myndighetene at de skulle jobbe som aupair hos ham.

Nå er idrettsprofilen tiltalt for menneskesmugling.

Ifølge tiltalen, ble de tre kvinnen smuglet inn til Norge i perioden mellom 30. mai 2009 og 8. mai 2013.

Idrettsprofilen skal ha opplyst til norske utlendingsmyndigheter at formålet med reisen var at kvinnene skulle jobbe som aupair hos ham, selv om det ikke var sant.

« Opplysningene ble lagt til grunn av utlendingsmyndighetene ved vurderingen av innreisetillaltelse. », står det i tiltalen.

Den aktuelle idrettsprofilen har representert landslaget i sin idrett og deltatt i både verdenscup og i OL.

Erkjenner straffskyld

Statsadvokaten har også tiltalt idrettsprofilen og kona hans for å ha hjulpet ni filippinske statsborger til å få ulovlig opphold i Norge ved å sørge for enten arbeid eller husvær.

Ifølge tiltalen, har disse lovbruddene pågått fra desember 2008 til november i fjor.

Ekteparet er også tiltalt for grovt uaktsomt å ha hatt seks filippinske statsborgere i arbeid for seg, til tross for at de ikke hadde nødvendig arbeidstillatelse.

– Jeg har snakket med ham, det jeg kan si er at han erkjenner straffskyld for omtrent samtlige forhold, men han har også opplyst om bakgrunnen for det som har skjedd. Han har brukt aupair-ordningen for å skaffe pleie til sin alvorlig syke mor. Han innser at det var galt og erkjenner straffskyld, sier idrettsprofilens forsvarer, Petar Sekulic, til VG.

Ingen kommentar

Ektefellens forsvarer, advokat Johnny Veum, ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Politiadvokat Morten Bentzrød ved Oslo politidistrikt har ingen ytterligere kommentarer til saken utover det som fremkommer av tiltalen.