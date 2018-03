UTE I DET FRI: Amir Mirmotahari ble mandag løslatt fra varetekt. Han har sittet varetektsfengslet siden juni 2016. Foto: Tore Kristiansen

Siktet eks-advokat løslatt fra varetekt

Publisert: 05.03.18 16:05

Amir Mirmotahari (40) er løslatt mot meldeplikt. Han har også forbud mot å kontakte og besøke flere personer.

Mandag kunne den tidligere advokaten spasere ut av portene til høysikkerhetsfengselet Ila fengsel i Bærum.

– Han er løslatt mot meldeplikt og andre fengslingssurrogater. Han har akseptert disse vilkårene, og er derfor løslatt. Politiet har et kontrollregime rundt ham, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på hva som ligger i dette, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.

VG er kjent med at 40-åringen blant annet har gått med på et forbud mot å kontakte og besøke et antall personer.

Mirmotaharis forsvarer, advokat Anders Brosveet, ønsker ikke å gi noen kommentar til VG.

Mirmotahari ble pågrepet 16. juni 2016, dagen etter at VG avslørte at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer . Han har sittet varetektsfengslet siden.

Politiets siktelse mot den tidligere advokaten er omfattende. 40-åringen er siktet for drapsforbund, forbund om kidnapping, drapstrusler, narkotikakriminalitet, grov korrupsjon og flere økonomiske forhold.

– Er det ikke lenger fare for bevisforspillelse?

– Siktede har sittet varetektsfengslet i over halvannet år med brev- og besøksforbud. Behovet for bevissikring har blitt mindre. På et tidspunkt må man vurdere forholdsmessigheten med videre varetektsfengsling og belastningen det er for en siktet å sitte i varetekt. Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn for at politiet ikke begjærer ham varetektsfengslet for en ny periode, sier Brekke.

Politiet har siktet flere andre personer i sakskomplekset.

En fengselsbetjent og en tolk er siktet for grov korrupsjon.

En av Mirmotaharis mest betrodde medarbeidere i advokatfirmaet er siktet for hvitvasking.

I tillegg er en straffedømt rumensk voldtektsmann siktet for kidnappingsforbund og motarbeiding av rettsvesenet.