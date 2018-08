MØTER I RETTEN: Eirik Jensen anket dommen på 21 års fengsel. Tirsdag møter han på ny i retten. Her er han avbildet under en kunstutstilling på Frogner i Oslo, kort tid før tingrettsdommen falt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Klart for ankesaken: Dette er Eirik Jensens nye vitner

INNENRIKS 2018-08-22T09:27:55Z

Eks-politimannens forsvarere har varslet flere nye vitner i rettssaken som starter på tirsdag. Blant dem er Kripos-sjefen, en eks-spaner og en journalist med et nært forhold til Eirik Jensen.

Publisert: 22.08.18 11:27 Oppdatert: 22.08.18 11:40

Forsvarerne til den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen (61) har kalt inn 50 vitner til rettssaken som starter på tirsdag i Borgarting lagmannsrett.

Eirik Jensen møter tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og Gjermund Cappelen møter tiltalt for innførsel av 16,7 tonn hasj.

Begge er tiltalt for grov korrupsjon, ved at Jensen skal ha mottatt kontanter, klokker og oppussingstjenester for til sammen minst 2,1 millioner kroner fra Cappelen, hvor Jensen i retur skal ha bistått Cappelen med hasjimporten til Norge.

Jensen, som nekter straffskyld, ble i tingretten dømt til 21 års fengsel. Han anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen på 15 års fengsel.

Mange av Jensens 50 vitner sto også på vitnelisten under rettssaken i Oslo tingrett, men forsvarerne har også en plan om å føre en rekke nye vitner.

– Vi har innkalt en rekke nye vitner i lagmannsretten for å belyse detaljer og nye bevistemaer som skal underbygge at Jensen er uskyldig. Bunkene er snudd på nytt ut fra behandlingen i tingretten. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltvitner før de møter i retten, skriver Elden til VG.

– Hvilke bevistemaer ønsker dere særlig å belyse i ankesaken?

– Det kommer vi tilbake til når saken starter, svarer Elden.

2011-varslingen

Kripos-sjef Ketil Haukaas ble mye omtalt under rettssaken i tingretten, uten at han var innkalt som vitne. Haukaas ønsker ikke kommentere saken overfor VG.

Forsvaet har antagelig kalt ham inn for å vitne om at Spesialenheten i 2011 ble varslet om at Cappelen og Jensen samarbeidet. Bak varselet sto en narkotikadømt mann. Advokat Paal Henrik Berle, som den gang var tilknyttet Spesialenheten, fant opplysningene så interessante at han kontaktet Kripos.

Av tingrettsdommen fremgår det at det ble avholdt møter med Kripos, og at de skulle håndtere saken. Berle var ikke kjent med hvordan Kripos håndterte saken, men var overrasket over at han ikke fikk noen tilbakemelding.

«Retten er heller ikke kjent med om – og i tilfelle hvordan – Kripos etterforsket saken.» står det i tingrettsdommen.

I et leserinnlegg i Aftenposten, som svar på at avisens krimkommentator Inge D. Hansen skrev at Kripos ikke tok informasjonen om et angivelig samarbeid på alvor, svarer Haukaas at «avgjørelsen om ikke å gå videre med det omtalte tipset, ble tatt av Spesialenheten selv».

«Hanssen slår fast at tipset ikke ble tatt alvorlig fordi Kripos brukte en måned på undersøkelsene. Saken ble fra vår side prioritert. Tilbakemeldingen Spesialenheten fikk, var et grundig svar på oppdraget.» skriver Haukaas videre.

Tips i 2010

Også i 2010 skal Gunnar Evertsen og Hilmar Bertheussen, begge dømt for amfetaminsmugling i den såkalte «flydropp-saken», gått til Kripos med informasjon om at Cappelen «er Norges største hasjimportør» og at han har «carte blanche fra noen i Oslo politidistrikt». Eirik Jensens navn ble aldri nevnt.

Ifølge Kripos var ikke opplysningene så konkrete.

– Opplysningene var ikke relevante for denne saken til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, sa Kripos-sjef Haukaas til NRK i september i fjor.

Informant eller kilde?

Johnny Brenna er tidligere politispaner og hadde Eirik Jensen som sjef i to perioder på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet. Han har også jobbet som krimekspert i TV 2.

Han var ikke innkalt som vitne i forrige rettsrunde.

– Nå skal jeg vitne i retten, og jeg vil derfor ikke kommentere hva jeg eventuelt skal si der, sier Brenna til VG.

Han har tidligere uttalt at han frykter at Jensen kan bli offer for sine egne manglende rutiner.

– Eirik Jensen var en dyktig feltarbeider som behersket de kriminelle kodene, men mindre opptatt av administrasjon, sa Brenna til NTB 6. januar i fjor.

Jensen forklarte i tingretten at han nedgraderte Cappelen fra kilde til informant i 1995 og at han dermed ikke trengte å følge informantinstruksen, som krever loggføring av alle møter med informanter.

Ettersom Cappelen og Jensen skal ha hatt flere hundre møter, mente tingretten at kontakten dem imellom skulle ha foregått i henhold til informantinstruksen. Retten viste til at politiets registre savnet informasjon om møtene dem imellom, og skrev at Jensens kontakt med Cappelen «bevisst ble holdt skjult for politiet om omverdenen».

– Kreativt forslag

Knut Holen vitnet ikke for tingretten, men er nå innkalt av forsvaret.

Han var nestsjef på narkotikaseksjonen da Jensen jobbet der på begynnelsen av 90-tallet.

Han er også omtalt i Eirik Jensens bok, «På innsiden. Historien om mitt politiliv»

Holen beskriver Jensen som «utrolig effektiv».

– Han utmerket seg på en positiv måte. Hvis jeg kommer i vitneboksen, vil jeg fortelle om de positive erfaringene jeg hadde med ham, sier Holen.

Holen ble senere sjef for den nystartede etterretningsseksjonen i Oslo-politiet før han gikk til Kripos for å bygge opp deres etterretningsenhet. Han avanserte senere til assisterende Kripos-sjef.

– Hva tenkte du om tingrettsdommen?

– Han er jo dømt, og det skulle bare mangle at jeg forholder meg til det. Personlig har jeg ikke noe negativt å si om ham, svarer Holen.

– Bare lei for politiet

Kåre Stølen er også innkalt som vitne i lagmannsretten. Han er politistasjonssjef på Grønland politistasjon, og var Eirik Jensens sjef på Uropatruljen fra 1987 til 1990.

– Det har skjedd store forandringer i hvordan vi jobber med informanter siden den gang, med tanke på kontrollrutiner, sier Stølen.

Han vil ikke svare på hva han tenker om dommen, men sier at saken «bare er lei for politiet».

– Dramatisk øyeblikk

Per Asle Rustad , tidligere krimjournalist og forfatter, er også kalt inn som et av forsvarets vitner. Han ønsker ikke å kommentere vitnemålet overfor VG.

Rustad har gjennom mange år hatt et nært forhold til Eirik Jensen, blant annet gjennom arbeidet med boken «Blodig brorskap – på innsiden av Oslos gjenger», hvor Jensen var sentral kilde.

Han var tidlig kritisk til Spesialenhetens etterforskning.

– Jeg kan ikke se at Eirik Jensen, slik jeg kjenner ham, har et forbrytersk forsett uttalte han til TV 2 i 2014.

Rustad fulgte også rettssaken i tingretten. I to episoder av TV-programmet «Insider», følger man Jensen i månedene frem mot domfellelsen.

– Øyeblikket da Eirik Jensen kjempet mot tårene mens han fikk dommen på 21 års fengsel, er et av de mest dramatiske øyeblikkene jeg noensinne har opplevd i en rettssal, har Rustad uttalt om saken.