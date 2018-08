TOM SKOLEPULT: Elevene på Varhaug ungdomsskole er for første gang samlet etter drapet på Sunniva Ødegård (13) i slutten av juli. – Selvsagt er elevene preget av situasjonen, sier rektor Stig Nordmann til VG. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Varhaug-drapet: – Vi savner Sunniva, og skulle ønske hun var her

VARHAUG (VG) I klasserommet til 9A står det en tom pult. Den skulle ha tilhørt 13 år gamle Sunniva Ødegård.

Første skoledag ble en spesiell opplevelse for elevene på Varhaug ungdomsskole.

I klasserommet til avdøde Sunniva Ødegård brenner det fra et stearinlys. Det har vært tent gjennom hele dagen. Foran ved kateteret står det også et bilde av 13-åringen, og en rosa rose.

– Hun likte godt rosa, sier kontaktlærer Elisabeth Hovstad Taksdal.

For knapt én måned siden ble Sunniva Ødegård (13) funnet død langs en sti i sentrum av bygda. En 17 år gammel gutt, også fra Varhaug, har tilstått drapet. Ødegård var et tilfeldig offer, ifølge den siktede.

Den tragiske hendelsen preger den første dagen av skoleåret.

– Nå mangler vi en elev, og det ser vi veldig godt. Det er lov å kjenne på at vi savner Sunniva, og skulle ønske at hun var her. Det er det elevene tenker, sier læreren til VG.

Samtidig som hun har gitt rom for sorg og trøst på skoleårets første dag, har kontaktlæreren også vært opptatt av at elevene skulle ha det kjekt.

– Jeg har fokusert på at de skal ha litt lek, og vi har forsøkt å kose oss litt i dag.

Hun forteller at hun er imponert over klassen til Sunniva.

– De har vært veldig gode. De er respektfulle og har gitt rom for den roen vi trenger når vi er lei oss.

– Tung, men god dag

Mandag skulle ha 13-åringen ha begynt i niende klasse på Varhaug ungdomsskole.

– Denne dagen var jo ikke sånn vi hadde tenkt den skulle bli, sier rektor Stig Normann.

– Det har vært en tung, men også god dag. Den har vært tung på grunn av det som skjedde, men også god fordi vi har kommet oss i gang med skolehverdagen, sier rektoren til VG.

I dag har spente elever over hele landet hatt sin første skoledag etter sommerferien. På Varhaug ungdomsskole var stemningen en litt annen.

Elevene har fått besøk fra kommunens helsetjenester og kriseteam.

Forberedt seg lenge

Da skolen fikk meldingen om at Sunniva Ødegård (13) hadde blitt drept, startet et omfattende arbeid med forberedelser til skolestart. Skoleledelsen har vært i kontakt med kommunens kriseteam, helsetjenester og politiet.

– Det finnes ingen fasit for hvordan vi skal håndtere en situasjon som dette. Vi har gjort så godt vi kan, sier rektoren.

– Noen er utrygge

Både rektor Stig Normann og kontaktlærer Elisabeth Hovstad Taksdal har inntrykk av at enkelte av skoleelevene føler seg utrygge etter den dramatiske hendelsen i slutten av juli.

– Jeg vet at det er noen som føler seg utrygge, og jeg har snakket med foreldrene om det. De har blitt minnet på hva som kan skje, og tenker kanskje at det kan skje igjen. Da må vi bare snakke om at dette skjer veldig, veldig sjelden. Det er ikke større sjanse for at det skal skje igjen, bare fordi det har skjedd nå.

Rektoren sier at de vil ta problemstillinger som dukker opp underveis.

– Det vil være elever som føler seg utrygge etter det som har skjedd, men det er en del av jobben vår at vi skal trygge dem. Det er en ting vi må være oppmerksomme på, avslutter rektoren.