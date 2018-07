Hans William (16) kom helskinnet fra hopp på 34 meter: Hadde englevakt

FREDRIKSTAD (VG) Hans William Holbye (16) var lei av å hoppe fra ti-meteren. Sammen med kompisene fant han en klippe han trodde var 21 meter. Men i virkeligheten hoppet han fra 34 meter.

– Jeg har hatt griseflaks, innrømmer 16-åringen da VG møter ham hjemme i Fredrikstad sentrum.

– Han hadde englevakt, sier mamma Elna Holbye.

Hans William Holbye selv viser fram noen blåmerker og forteller at «det gjorde litt vondt» da han badet sammen med noen venner fredag - men ellers har han tilsynelatende kommet unna hoppet for en drøy uke siden uten varige mén.

– Jeg kunne dø, bli lam ... Jeg er heldig som lever videre med dette, innrømmer den veltalende 16-åringen.

– Det er sprøtt. Jeg er heldig. Jeg håper at også andre kan lære av det jeg har lært av, sier han snusfornuftig.

Når VG er på besøk kommer noen av kompisene som var med på besøk. Marius Falck filmet det vanvittige hoppet med sin telefon, mens Aleksander Fyring Martinsen lå i vannet og hjalp Hans William Holbye til land etter det voldsomme møtet med vannet.

– Highdiving-konkurranser opererer med fra 27 til 30 meters høyde. Men da ligger det froskemenn klare til å redde hvis noe skulle skje. Jeg vil absolutt fraråde ukontrollert hopping. Det er farlig, sier Sven Egil Folvik, en av Norges fremste stupeksperter - og tidligere medlem av stupkomiteen i det internasjonale svømmeforbundet.

– Og fremfor alt: Dette er stupere som har gått gradvis fra én-meteren - og som er profesjonelle stupere, fortsetter Folvik.

Det er ikke Hans William Holbye. Han er tidligere fotballspiller og turner. I detaljer forteller han hva som skjedde ved Torsnes utenfor Fredrikstad:

– Vi hoppet altså fra ti-meteren på Kongsten, men hadde lyst til å prøve noe annet. Vi hadde sett film med en kar som heter Truls Torp som hopper fra Dragonfjellet på Torsnes. Det hadde vi lyst til også og dro med ei snekke dit, forteller 16-åringen.

Problemet var bare: Det var ikke Dragonfjellet de hadde dratt til.

– Vi synes det var høyt, men var sikker på at vi hadde kommet rett. Og jeg var innstilt på å hoppe, forteller hovedpersonen.

– Vi la til og gikk de bratte trappene til toppen. Det blåste ganske kraftig, men jeg var klar på at jeg ikke skulle ned på noen annen måte enn å hoppe, forteller Holbye.

En av kameratene sto også klar til å hoppe. De sendte en av gutta, Aleksander Fyring Martinsen, ned for å være «redningsmannskap».

– Men han hadde sprukket trommehinnene og kunne ikke dykke og sjekke bunnforholdene.

Selv dro Hans William av seg klærne og sto i bare badebuksen, klar til å hoppe.

– Jeg har forstått at de som driver med sånt, gjerne har våtdrakt og badesko, men det var ikke i mine tanker.

Han var atskillig mer opptatt av å få hoppet dokumentert, og de kompisene som sto igjen på toppen, fikk klar beskjed om å filme med sine mobilkameraer.

– Hva tenkte du da du sto på toppen?

– Jeg tenkte at «det kan hende at jeg slår meg litt». Men jeg hoppet likevel uten særlig nøling. Jeg var veldig klar for dette. Jeg tenkte at «dette har jo folk gjort før meg».

Men han syntes luftferden tok veldig lang tid og at han var nærmere fjellet enn han trodde.

– Vemmelig nærme fjellet. Heldigvis traff jeg det ikke ...

Møtet med vannflaten ble hard. Det gjorde vondt i brystet.

– Jeg kom veldig dypt, men kjente ikke bunnen heldigvis. Men jeg merket at noe var galt. Og så begynte jeg å hoste blod.

«Livredderen» kom til. De satte seg på noen steiner i vannkanten. Etter hvert fikk han samlet seg og skjønte én ting:

– Jeg må rope til kompisen min at han ikke skal hoppe! Vi ropte begge opp, og de hørte det.

De andre guttene plukket etter hvert opp Hans William og Aleksander i snekka. Etter som han fortsatt hostet blod, skjønte de raskt at her måtte han hentes av ambulanse.

– Jeg vet ikke om det var adrenalinet, men ... Jeg pratet mye rart. Jeg var stolt over det jeg hadde gjort, selv om jeg fortsatt trodde det var 21 meter.

Ambulansefolkene var østfoldsk rolige og tok seg av Hans William Holbye på beste måte. Samtidig, i ambulansen, ble han oppringt av en lokalkjent kompis som ga ham en sjokknyhet:

– Du har ikke hoppet fra Dragonfjellet på 21 meter. Du har hoppet fra et 34 meter høyt fjell.

På sykehuset på Kalnes bar det rett på CT og på overvåkningen. I alt ble han på sykehuset i tre neter.

– De snakket om at risikoen var luftrommet rundt lungene, og at de kanskje måtte drenere bort det. Men jeg slapp det.

Hans William Holbye la etter hvert ut videoen av hoppet på Instagram, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det er på sånne dager du skjønner hvor mange venner du har.

Han har fått beskjed om at han ikke fly, dykke og klatre de første seks ukene, men utover det ser det ikke til at han skal få noen varige problemer som følge av hoppet.

– Hvordan landet du?

– Jeg hadde jo ingen kontroll, men overkroppen var litt lent fremover. Det ble et hardt møte med vannet. Jeg kunne jo også ha landet på ryggen. Eller på magen. Eller truffet bunnen. Vi hadde jo ikke en gang sjekket bunnforholdene skikkelig.

Kan få betydelige skader

16-åringen blir alvorlig når han snakker om hvor heldig han er som slipper fra det hele i live og uten å bli lammet eller få andre skader.

Mamma Elna snakket med legen.

– Han kalte dette høyenergitraume. Når du kommer fra dette med livet i behold, så kan du få betydelige skader som nakkebrudd eller indre blødninger.

Stupekspert Sven Egil Folvik blir lettere sjokkert når han hører at guttene ikke en gang hadde sjekket grunnforholdene skikkelig.

– Det er også viktig å huske på at det kan komme vind som gjør at du mister kontrollen i et slikt hopp, sier han.

– Men som sagt: Det aller viktigste hvis du tenker på klippestup, er å ta det suksessivt. Nærmest meter for meter.

I en artikkel i Illustrert Vitenskap fra 2009 heter det at den største høyden noen har sluppet velberget fra er 53,9 meter. Rekorden ble satt av den sveitsiske vågehalsen Oliver Favre, som utførte prestasjonen i 1987.

– Ved stup fra så store høyder blir kroppen utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. Den bakerste delen, som er over vann, vil ennå prøve å øke farten, mens den delen som har dukket under vann, bremses fra 100 til 0 km/t på få sekunder. I brøkdelen av et sekund utsettes kroppen for opptil 100 G, heter det i artikkelen i Illustrert Vitenskap.

– De meksikanske clavadistaene, som pleier å stupe fra 35 meters høyde, brekker ofte armer og ben og skader øynene hvis de ikke har helt nøyaktig vinkel når de treffer vannet.