POLITIET BEKREFTER: Sunniva Ødegård (13) ble funnet død på Jæren, opplyser politiet i en pressemelding mandag kveld. Der frigir de også bilde av avdøde. Foto: PRIVAT

Sunniva Ødegård (13) funnet død på Jæren

Publisert: 30.07.18 17:32 Oppdatert: 30.07.18 18:07

INNENRIKS 2018-07-30T15:32:52Z

JÆREN (VG) 13-åringen ble funnet død på en sti noen hundre meter fra familiens bolig natt til mandag. Politiet frigir navn og bilde i en pressemelding mandag ettermiddag.

Området som politiet har sperret av ligger ved toglinjen i et boligfelt i utkanten av Varhaug sentrum. Naboer forteller til VG at området er rolig. Her bor det både barnefamilier og eldre ektepar.

Det var Sunniva Ødegårds far som først kontaktet politiet, etter at hun ikke kom hjem til avtalt tid søndag. Han var da ute og lette etter datteren.

13-åringen ble funnet død klokken 03.10 natt til mandag. Hun vil bli obdusert tirsdag, opplyser politiet.

– Det er helt uvirkelig

Varhaug har rundt 3000 innbyggere. Ingen av de VG har snakket med la merke til noe spesielt søndag kveld eller natt til mandag.

– Det er helt uvirkelig og utrolig trist. Jeg føler med foreldrene som har mistet en vakker og umistelig ung jente, sier en nabo til VG.

Hun forteller at hun var ute flere ganger i går kveld, men at hun ikke observerte noen ting.

– Det var stille og rolig. Jeg hørte ingen lyder og så ingenting uvanlig.

Like før klokken 18.00 er det fremdeles kriminalteknikere ved det avsperrede stedet. Et telt er slått opp over en sti som leder fra boligfelt til den lokale togstasjonen og sentrum.

Ifølge naboene er stien mye brukt av hundeiere, turgåere og som snarvei for de som bor i området.

Politiet har mandag gjennomført en rekke avhør og rundspørring blant naboene. De har også søkt i området med politihunder.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men politiets hovedteori er at 13-åringen er drept.

– Vi er på et tidlig tidspunkt i etterforskningen. Vår hovedhypotese er at hun er drept, men vi holder også andre muligheter åpne, sier Herdis Traa, mediekontakt for påtale ved Sør Vest politidistrikt.

Det er foreløpig ingen som er mistenkt i saken.

– Foreldrene er i sjokk

Harald Øglænd er oppnevnt som familiens bistandsadvokat.

– Foreldrene er selvfølgelig i sjokk etter det som har skjedd. Nå avventer de etterforskningen og håper på snarest mulig løsning, sier Øglænd til VG.

Gaute Øgreid Rasmussen, prest i Hå og en del av kommunens kriseteam, sier at kirken åpner dørene mandag kveld.

– Klokken 19.00 åpner kirken dørene. Uniformert politi som informerer om hendelsen, kommunens kriseteam og kirkens omsorgsteam vil være til stede, sier Rasmussen.

Får Kripos-hjelp

Det var en voksen person som fant Sunniva. De to skal ha en relasjon.

Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljer rundt dødsfallet, og kommenterer ikke om 13-åringen hadde noen skader da hun ble funnet. Det er uklart om hun døde på funnstedet.

Politiet er i gang med å kartlegge Sunnivas siste bevegelser og avdekke hva som har skjedd, og får teknisk og taktisk bistand fra Kripos.

Politiet ønsker også tips fra folk som kan ha sett og hørt noe i området mandag kveld og natt til søndag.

– Som en del av etterforskningen vil politiet kartlegge bevegelser i området. Derfor anbefaler vi alle som har vært ute søndag kveld og natt til mandag å notere ned når de var ute, hva de hadde på seg, hvem de var sammen med, eventuelle kjøretøy eller andre opplysninger. Slik at det blir lettere for folk å huske detaljer hvis politiet senere ber om informasjon, sier Bjørn Kåre Dahl, leder av personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.