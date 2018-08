KAOS: Slik så det ut på Oslo S onsdag ettermiddag. De siste dagene har det vært innstilte tog og lange køer. Foto: Gisle Oddstad

Frustrerte pendlere på Østfoldbanen: Kan ikke legge møter til morgenen

Publisert: 08.08.18 23:11 Oppdatert: 09.08.18 00:02

INNENRIKS 2018-08-08T21:11:56Z

Etter seks uker sommerstengt, går togene på Østfoldbanen igjen. Gladnyheten har imidlertid bismak hos pendlerne, som sier at det har vært problemer på linjen hver dag.

Togpendlere ut av hovedstaden måtte vente lenge på toget onsdag grunnet et problem med strømførselen til et signalanlegg.

Det førte blant annet til at Østfoldbanen som skulle gått klokken 16, ikke gikk før klokken 17. Dermed hadde det samlet seg opp passasjerer som skulle med togene klokken 16, 16.30 og 17, som alle ville med på det første toget.

Tirsdag var pendlerne på strekningen nødt til å ta drosje til Ski, for så å ta toget videre mot Østfold . Da var Østfoldbanen stengt mellom Oppegård og Langhus i nærmere to timer.

Trøbbel og forsinkelser

– I dag valgte jeg å ta bilen fordi jeg ikke kunne risikere å komme for sent på jobben, forteller pendler Håkon Kvale Stensland.

Vanligvis tar Askim-mannen toget inn til jobben i Oslo , men det går ikke alltid på skinner.

– Nesten hver dag har det vært trøbbel og forsinkelser. I går ble jeg et par timer ekstra på jobben på grunn av forsinkelsen.

De siste 25 dagene har lokaltoget til Mysen, som stopper i Askim, hatt punktlighet på 64 prosent. Tirsdag var 54,5 prosent av alle togene på Oslo S i rushtiden i rute, ifølge Bane Nor .

Pendleren sier at han ofte må ta høyde for forsinkelser i togtrafikken når han planlegger møter på jobben. Det samme gjelder når han skal hjem til Askim.

– Vi har ikke barn foreløpig, så det er ikke problemer med henting i barnehage, men det blir en utfordring når den tid kommer.

Problem for pendlerkommunene

Ordfører Thor Hals (H) i Askim er godt kjent med problematikken. Han har fulgt med på situasjonen over lengre tid, men forteller at det har kommet ekstra mange reaksjoner på tilbudet i sommer.

– Det er stor slitasje på pendlerne fordi ting ikke fungerer som det skal. For mange går det på helsen løs.

Pressevakt i NSB, Nina Schage, skriver følgende i en epost til VG:

– Vi opplevde at buss for tog i sommer gikk bra. Unntaket var Rosenholm stasjon i uke 26, en stasjon som er dårlig tilrettelagt for buss for tog.

Om ett og et halvt år skal pendlerkommunen Askim slå seg sammen med Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner til Indre Østfold kommune.

Alle kommunene ønsker å være attraktive kommuner for folk som jobber på i Oslo-regionen. De vil også gjerne at folk skal reise kollektivt, derfor er pendlersituasjonen så viktig.

– Det er den samme tonen i hele regionen. Man er veldig oppgitt over situasjonen på vegne av pendlerne, sier Askim-ordføreren, som leder fellesnemnda.

Hals skriver på sin Facebook-side at kommunene bør be om et møte med NSB og Bane Nor og få en redegjørelse på hva som gjøres for å bedre forholdene for innbyggerne.

– Passasjerene våre har opplevd mye forsinkelser de siste dagene på grunn av problemer med infrastrukturen, og det synes vi er veldig leit. Akkurat som passasjerene våre vil vi helst at alle tog skal gå i rute. Bane NOR jobber med å forbedre infrastrukturen, sier Schage i NSB.

Bane Nor:– Selvfølgelig beklagelig

– Vi har hatt flere ulike feil som har påvirket trafikken på Østfoldbanen siden mandag, sier pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til VG.

Hun sier at feilene kan skyldes arbeidene som er gjort på Østfoldbanen i sommer, men at de ikke kan konkludere med det. Da de prøvekjørte strekningene før Østfoldbanen ble åpnet mandag, var alt i orden.

Onsdag har de slitt med en strømfeil til signalanlegget på Oslo S store deler av dagen.

– Vi har slitt med å finne feilen, og når vi ikke finner den, er det vanskelig å få reparert den. Da kan vi heller ikke garantere at den ikke kommer tilbake.

– Det er selvfølgelig svært beklagelig at vi får den type feil, som berører de reisende i så stor grad som det har gjort. Det skyldes i stor grad etterslep på vedlikehold. Vi har gamle anlegg som det skjer tekniske feil med, sier pressevakten.

I den samme e-posten fra NSB skriver pressevakten:

– Vi må sammen med Bane NOR se på hva vi kan gjøre for å gi bedre informasjon til passasjerene våre. Bane NOR og NSB har ansvar for ulike kanaler, og det kan ta tid fra en hendelse oppstår til vi vet hva konsekvensene blir. Vi klarer ikke alltid å gi god nok informasjon til kundene, dessverre. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.