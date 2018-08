TAR TIME-OUT: Statens vegvesen hadde tenkt å ta prosjekteringen av supertunnelen under Boknafjorden selv. Men nå vurderes det å lage totalentrepriser – hvor entreprenøren overtar også dette ansvaret. Foto: Ill: Statens vegvesen/Norconsult

Gigantprosjekt satt på vent: Vegvesenet frykter konflikter i hundremillionersklassen med entreprenører

Landets til nå klart største kontrakt for veibygging – den spektakulære veitunnelen under Boknafjorden – er satt på vent. Årsak: Vegvesenet vil unngå tvister som kan løpe opp i hundremillionersklassen.

Vegvesenet har bestemt seg for å gå en runde med entreprenørene og diskutere kontraktsformen før de utlyser historiens største norske veibyggingsanbud.

– Ja, en av fordelene med å gå over til en annen kontraktsform vil være å redusere tvistenivået - som i dette tilfellet kan komme opp i hundremillionersklassen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet til VG.

Rogfast – det prestisjetunge og rekorddyre veiprosjektet fra Stavanger og nordover – er planlagt i flere tiår. Og likevel lugger det når selve oppstarten skal skje:

Tviler på kontraktsform

I vår ble fylkespolitikerne i Rogaland presset til å gi milliardgaranti for prosjektet – for å unngå forsinkelse. De første store kontraktene skulle utlyses i mai. Men i sommer ble det klart at veivesenet likevel måtte ta timeout: De har begynt å tvile på om gode, velprøvde kontrakter for veibygging duger for disse kjempeoppgavene.

Statens vegvesen omtalte prosjektstansen på sine sider i juli. Saken ble også omtalt i Stavanger Aftenblad.

Veidekke-tap

Fredag ble det kjent at en av landets store entreprenørselskaper, Veidekke AS, har tatt avskrivninger av tap på hele 550 millioner kroner på tre utførelseskontrakter med nettopp Statens vegvesen.

Uenighet om merkostnader oppgis som en av årsakene til tapene.

Ledelsen sier til bransjenettstedet Byggeindustrien at den revurderer nå strategien for hvilke prosjekter Veidekke skal gå inn i.

– Jeg kan ikke kommentere spesielt overfor Rogfast, men vi har signalisert at vi skal prioritere prosjekter der vi har de beste forutsetninger for å lykkes. Når det gjelder store prosjekter, tar vi sikte på å tune inn vår organisasjon for totalentrepriser, sier konserndirektør Lars Lund i Veidekke til VG.

Entreprenørene tar alt ansvar

Avdelingsdirektør Bettina Sandven i Vegdirektoratet forklarer:

– Vi har i mange år hatt såkalte utførelseskontrakter, hvor vi i Statens vegvesen står for selve prosjekteringen, har ansvar for at byggetegninger er klare i tide, beskriver hvor mye masse som skal bort og så videre. I dette systemet oppstår det gjerne uenighet når vi får endringer i oppgaven, og ekstra kostnader påløper. Vi er ansvarlige når vi krever en endring, men entreprenøren er ansvarlig for ekstrakostnaden om det for eksempel er måten arbeidet er utført på, som utløser behovet for endring.

En annen modell for store kontrakter er såkalt totalentreprise:

– I dette tilfellet har entreprenøren selv prosjektering og ansvaret for byggetegninger og utfører selv arbeidet.

Statens vegvesen vedtok i 2017 å benytte totalentreprise for de største anbudene - men anbudsstrategien for Rogfast var da allerede lagt som utførelses-entreprise.

– Når vi nå ser på muligheten til å endre kontraktsform, er det blant annet for å redusere tvistenivået, medgir Sandvin.

Ikke forestilt seg

Rogfast var i utgangspunktet tenkt utlyst som utførelseskontrakter, men i vår ble foten satt ned:

– Det som har skjedd, er at kontraktene har økt veldig i størrelse. Det som før var en stor kontrakt, er nå en liten – nå har vi kontrakter som vi før nærmest ikke kunne forestille oss. Når vi samtidig har en føring fra samferdselsministeren om at når vi er i tvil om forhold som kan bety fordyring av prosjektet – da skal vi heller bruke tid. Vi skal være sikre, sier hun.

Statens vegvesen og veidirektøren skal ha et såkalt dialogmøte med entreprenørbransjen allerede 27. august. I ettertid er det tenkt enda et møte med anbudskandidater.

Adm.direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - som organiserer landets største entreprenørselskaper, sier:

– Jeg tror det er lurt av Statens vegvesen å ta denne runden, blant annet for å redusere forekomsten av tvister.

Prosjektleder Torg Geir Espedal i Rogfast mener at det ikke er noe stor dramatikk i utsettelsen, og peker på at de 16 ansatte i prosjektledelsen har nok å henge fingrene i med to kontrakter som allerede er i sving med to sidetunneler til de to store hovedtunnelene under Boknafjorden.