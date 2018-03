FÅR KRITIKK: Listhaug får kritikk fra flere hold om innlegget på Facebook. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-politikere om Listhaugs uttalelse: – Den bør slettes og beklages

Publisert: 11.03.18 14:02 Oppdatert: 11.03.18 15:23

Flere Høyrepolitikere tar avstand fra Sylvi Listhaugs innlegg på Facebook, der hun går til angrep på Arbeiderpartiet. Men de vil ikke kommentere sin egen kritikk.

Stortingsrepresentantene Tina Bru , Henrik Asheim og Stefan Heggelund har alle delt setningen «Nei, hverken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug . Den bør slettes og beklages» på Twitter.

Asheim, stortingspolitiker og tidligere kunnskapsminister, svarer følgende om innlegget overfor VG.

– Jeg har ikke stort behov for å si så mye mer offentlig enn det. Jeg vil kommunisere hvorfor jeg mener dette internt i partiet. Det var viktig å vise hva jeg mente om det, og det har også kommet godt frem, skriver Asheim i en SMS.

Heller ikke Tina Bru, stortingspolitiker og leder av Høyres kvinneforum, vil utdype innlegget. Overfor VG viser hun til sitt innlegg på Twitter.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Stefan Heggelund.

Eks-sjef reagerer

Også tidligere Høyre-nestleder Erling Lae, reagerer.

Lae var Listhaugs sjef fra 2006 til 2009, da hun var eldrebyråd i Oslo mens Lae var byrådsleder.

På Facebook la han sent lørdag kveld ut dette innlegget:

– Teksten sårer og sjikanerer mange. Hvis justisministeren selv ryddet opp i dette, ville hun fått den respekten hun - og vi - er avhengig av at hun har, skriver Lae blant annet.

Jonas Gahr Støre reagerer

Torsdag la justisminister Sylvi Listhaug ut et innlegg på Facebook , der det over et bilde av væpnede krigere står «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Innlegget fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere kraftig , mens Erna Solberg etter hvert manet politiske ledere til å være forsiktige i ord og bildebruk.

Totalt urimelig kritikk

Flere politikere reagerte på innlegget til Listhaug, blant annet kulturminister Trine Skei Grande (V) og partifelle Abid Raja .

«Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll. Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig», skriver Grande på Facebook, og fortsetter:

«Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på. Vi er alle for å bekjempe terror, men alle må tenke gjennom hvilke ord og bilder vi bruker i det offentlige ordskifte. Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med.»

Listhaug med nytt Facebook-innlegg

Lørdag skrev Listhaug et nytt innlegg på Facebook:

– Grunnen til at vi ønsker å utfordre Arbeiderpartiet i denne saken er at Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte.