FESTIVAL: Kawa Botani (50) leder kolleger og naboer an i dans på Vær stolt-festivalen på Holmlia. Han sier han har invitert flere kolleger fra andre steder i byen til festivalen, for å vise dem hvordan det er å bo på Holmlia. Foto: Fredrik Solstad

Lokale på Holmlia etter gjeng-avsløring: Vil ha mer synlig politi

Publisert: 16.06.18 23:50

HOLMLIA (VG) En uke etter VGs gjengavsløring ber Holmlia-beboere om mer synlig politi og forebygging. Og påpeker mens de for ellevte gang arrangerer festival at det ikke er utrygt å bo på Holmlia.

– Jeg synes det er veldig trist, for Holmlia er et flott sted å bo, sier Kawa Botani (50).

VG avslørte sist helg hvordan politiet over ti år ikke har klart å hindre at en gjeng gutter fra Holmlia skole vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel . Nå i helgen blir Vær stolt-festivalen arrangert på Holmlia, med flere tusen innbyggere fra hele bydelen.

Frustrasjonen over at Holmlia fra utsiden kan oppfattes som et «gangster-paradis» er tydelig blant flere av deltagerne.

– Målet med festivalen er å vise mangfoldet som er i bydel Søndre Nordstrand, og hvordan vi og de som kommer på besøk opplever dette et mangfold som fungerer veldig bra. Det er ikke bare negativt i denne bydelen, for vi som bor her opplever det som en veldig fin bydel å bo i, sier festivalsjef Ove Bevolden.

– Må stoppe at ungdommer faller ut

Den siste uken har debatten rast om hvordan politiet skal hamle opp med gjengmiljøet – og hindre at flere ungdom rekrutteres inn i det . Lokalbefolkningen etterlyser mer synlig politi.

– Jeg ønsker at politiet er mer synlige. Vi ser dem, og det er jo positivt. Men de må være her når vi trenger dem, de må være tilgjengelige, for at disse kriminelle ikke skal få vokse. De må være her og snakke med foreldrene og skolene for å stoppe at ungdommer faller ut og blir kriminelle, sier Kawa Botani (50).

Det samme budskapet kommer fra Daniel Samuel (55), som er på trommekurs på festivalen med sønnen Elias (7):

Unge i risikosonen

Oslo politiforening har meldt at deres medlemmer i bydelen drives fra skanse til skanse, fra oppdrag til oppdrag og ikke har nok tid til å jobbe forebyggende . Politimesteren sier samtidig de må nedprioritere andre deler av byen på grunn av opprustingen i sør og øst .

Festival-frivillig Christina Solheim (32) sier hun er glad for at politiet nå har en permanent politipost ved Holmlia senter, men etterspør at de mer strategisk går inn og jobber forebyggende i alle skoler, med alle foreldregrupper og alle frivillige organisasjoner.

– Alle de initiativene som foregår her i bydelen har veldig mye for seg for mange av de unge i risikosonen, sier Solheim.

– Det synes veldig godt på slike dager som dette, hvor veldig mange ungdommer som kanskje ellers ikke er i jobb eller gjør så mye på fritiden, gjør noe som er bra for lokalmiljøet som de får noe tilbake for personlig. Jeg skulle ønske det kom mer frem, sier Solheim.

– Da vet folk at politiet er på vakt

Området rundt scenen er fylt av boder med mat fra hele verden. I en av dem selger sørsudansk kvinnegruppe mat til deltagerne.

– Politiet må være mer til stede, både de og politikerne må snakke med oss som bor i bydelen, så vi kan komme med et skikkelig bidrag, sier Angela Abeya (50).

Hun sier de føler avstanden mellom Holmlia og nærmeste politistasjon blir for stor. Og mener også at avstanden mellom lokalbefolkningen og politiet er for stor.

Visepolitimester i Oslo-politiet Bjørn Vandvik sier de nå trapper opp innsatsen.

– Vi ruller ut flere folk nå for å være til stede og synlige både på Holmlia og flere andre steder. Vi vil ha tilstedeværelse med de samme politifolkene slik at de blir kjent i og med lokalmiljøene, skriver Vandvik i en sms til VG.

