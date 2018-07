DÅRLIG GRUNN: Under potetene som en dag skal bli potetgull er grunnen full av kvikkleire. Derfor er det ikke sikkert at toglinjen kommer over eiendommen til familien Elvestad likevel. Far Bjørn og kona Lillian driver gården i dag, mens sønnen Bjørn Olav og hans Emma snart skal ta over. Lille Even Alexander er på gårdsbesøk. Foto: Therese Alice Sanne

Enten får Bjørn (58) toglinjen over gården, eller så får naboen det

Publisert: 08.07.18 09:48

INNENRIKS 2018-07-08T07:48:52Z

RÅDE (VG) Her har sambygdingene Lars Oskar og Bjørn ventet på jernbanen i over 20 år. En av dem kan få jernbanen rett ved husveggen. Men ingen av dem vet hvem det blir.

– Det har ikke vært så mye informasjon å få. De begynte å snakke om dette på 90-tallet, og det har ikke skjedd noe. Det har vært flere prosesser hvor de har sagt «nå kommer jernbanen», men så blir det stille, sier Lars Oskar Ørmen.

Hans far hadde akkurat kjøpt drømmegården, rett sør for Karlshus i Østfold , da han fikk beskjed om at det skulle bygges toglinje over eiendommen. Hvor nært huset var det ingen som visste.

Dette var på starten av 90-tallet og fortsatt er det ingen som vet når eller hvor toget kommer.

Bane Nor beklager.

– Jeg skjønner godt at denne prosessen, som for noen begynte på 90-tallet, har vært veldig lang og vanskelig. Bane NOR beklager at informasjonen ikke har vært tilstrekkelig, og at beboerne opplever så mye usikkerhet, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen til VG.

Frem og tilbake i 20 år – så fant de kvikkleire

For noen år siden ble det foreslått at toglinjen skulle gå rett gjennom gården til Bjørn Elvestad (58). Da ble både han og kona Lillian nervøse.

Bjørn Elvestad er den tredje i rekken som driver gården på Elvestad og sønnen Bjørn Olav er i ferd med å ta over. Det har gått frem og tilbake med hvor denne toglinjen egentlig skal ligge – helt siden 90-tallet.

Til slutt endte de i fjor opp med et alternativ som gjorde at Bjørn Elvestad fikk den på tomta – men Lars Oskar slapp unna. Kommunen hadde vedtatt en plan og 20 år med frem og tilbake var over.

På slutten av fjoråret begynte Bane Nor å sjekke hva som egentlig lå under bakken der toget det skulle gå. Alle visste at det var kvikkleire, men ikke så mye.

Nå har de plutselig snudd.

De ser på flere andre mulige ruter, og en av dem går rett bak huset til Lars Oskar.

– Det legger en liten demper på hele området, men vi må bare leve med det. Det har vært slik i nesten 30 år, så du må bare lære deg å leve med det. Du er dum hvis du lar det ødelegge livet ditt, sier Lars Oskar.

– Sånn som det er nå er det kommet lokale foreninger som vil flytte jernbanen fra seg og over på andre. Det er ikke bra for et lite område. Det blir splittelser.

– Vet dere hvor eller når jernbanen kommer?

– Vi vet ikke noe. Vi vet ikke hvilket alternativ det blir, det er ikke bestemt noe, sier Lars Oskar.

– Uansett er det noen som får det på seg. Det bør være litt opp til Bane Nor å skjære litt gjennom, for å unngå konflikter, sier han.

Tidslinje − 20 år med planer

Jernbaneverket (som det het før) la en plan for å bygge toglinje her allerede i 1996, men ifølge Bane Nor ble byggingen aldri noe av på grunn av manglende finansiering. Siden har beboerne ventet.

Ifølge Nasjonal Transportplan, som ble lagt frem i fjor , skulle dobbeltspor forbi Råde og til Fredrikstad være ferdig innen 2024. Onsdag annonserte Jernbanedirektoratet imidlertid at tidsplanen utsettes .

Innbyggerne har ikke fått noen ny tidsplan. Kanskje får de et nytt anslag når neste Nasjonal transportplan kommer – i 2020/2021. Og på grunn av kvikkleiren vet de nå heller ikke hvor toget skal gå.

En av naboene til Bjørn Elvestad fikk på et tidspunkt beskjed om at det skulle bygges ny stasjon midt i boligen deres.

– De har også utredet alternativer som har gått midt over tunet her. Da var det litt ekkelt, sier Elvestad.

– Det er bittert å bli fratatt jord, men på den andre siden er det ikke noe bedre for naboen å miste sin jord, sier Elvestad.

– Vanskelig å få noe svar

Kan folk bygge garasje, hvis toget uansett kom om få år og den måtte rives? Vil toglinjen gå over tunet, rett over huset, ved huset eller ikke i nærheten i det hele tatt? Slik har spørsmålene vært, siden 90-tallet.

– Det er holdt en del informasjonsmøter. Jeg skal ikke kritisere Bane nor på grunnlag av antall møter, men kanskje innholdet i møtene kunne vært mer konkret. Det vi får greie på der er det generelle vi vet fra før og har sporet opp underveis. Det er sjelden vi får noe nytt på disse informasjonsmøtene. Når vi har stilt spørsmål, er det vanskelig å få noe svar. Fordi det er for tidlig, sier Elvestad.

Bane Nor sier de ønsker en tett dialog med grunneiere og beboere fremover – og har varslet et informasjonsmøte i august.

– Nye undersøkelser viser at grunnforholdene i korridoren fra 90-tallet er svært krevende og at prosjektet derfor blir veldig dyrt. Bane NOR ønsker å se om vi kan finne et alternativ som er billigere og enklere å bygge, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen